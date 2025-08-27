Roberta Capua, l’ex marito morto in un incidente: “È stato il mio amore più grande”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Roberta Capua

Non è un momento semplice per Roberta Capua: la conduttrice campana, che tornerà in tv a settembre con Bella Ma’, ha infatti spiegato di aver affrontato un grave lutto lo scorso maggio. Il suo ex marito, ha raccontato in un’intervista, ha perso la vita in un incidente: “Non sono ancora pronta a parlarne. È stato e resterà il più grande amore della mia vita”.

Roberta Capua e la morte del suo ex marito

Roberta Capua è pronta a tornare in tv: dall’8 settembre la conduttrice sarà al fianco di Pierluigi Diaco su Rai2 con il programma Bella Ma’, anticipato dalla striscia Aspettando Bella Ma’ dall’1 al 5 settembre. Un importante traguardo professionale arrivato dopo due anni particolarmente difficili per l’ex Miss Italia: dopo aver perso i genitori, Roberta ha detto addio lo scorso maggio al suo ex marito, morto in un tragico incidente.

Lo ha raccontato lei stessa in una toccante intervista a F: “Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita”, ha spiegato. Una perdita arrivata in un momento in cui Roberta era già particolarmente fragile: “La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”.

Accanto a lei c’è sempre il figlio Leonardo, che tuttavia sta per iniziare un percorso molto importante: “Gli ho dedicato tutta la vita, ma è in partenza. Va a vivere in Spagna, a Madrid, a studiare Business administration. Da mamma di figlio unico, so che sarà un distacco importante. Leo è indipendente, ma anche molto affettuoso. Se mi incontra con i suoi amici, per esempio, non esita a darmi un bacio. Non è di quei maschi che si vergognano”.

Roberta Capua e il ricordo di Pippo Baudo

In un momento particolarmente doloroso, il lavoro sembra l’unico appiglio per Roberta, che dopo anni lontana dalla tv, è pronta a tornare al suo primo amore. Proprio per il programma Bella Ma’, curerà in prima persona la rubrica Bella tv, dedicata ai grandi miti del passato. Tra questi, c’è anche Pippo Baudo, che la Capua ha avuto la fortuna di conoscere personalmente: “L’ho incontrato molte volte negli anni. Ricordo il Premio per gli italiani nel mondo del settembre 2002, sulla Rai. Si svolgeva al Vittoriano di Roma, con ospiti prestigiosi come Sophia Loren e Alberto Sordi. Ero super emozionata all’idea di condurre con un mostro sacro come lui, ma mi mise subito a mio agio” ha spiegato ancora ad F.

In particolare, l’ex modella ha sottolineato la professionalità del conduttore recentemente scomparso: “All’improvviso si scatenò un temporale e Pippo, senza perdere quel suo tipico aplomb, spostò la serata dalla scalinata al colonnato. Insomma, era un grandissimo professionista e un uomo straordinario, che sapeva tirare fuori il meglio dalle persone. Non a caso, di così tanti poteva dire “l’ho inventato io”.