Verissimo, Roberta Capua: “Ho perso entrambi i genitori in pochi mesi”

Un anno da dimenticare: nello studio di Verissimo, Roberta Capua ha raccontato il suo orribile 2023. Un periodo segnato da gravi lutti ed una separazione per la showgirl, che ha perso in pochi mesi entrambi i genitori ed affrontato il divorzio dal marito Stefano Cassoli. “È stato un anno fatto di dolori e di lacrime, ma voglio guardare al futuro con il sorriso” ha spiegato l’ex conduttrice di Buona domenica, che ha mostrato a Silvia Toffanin il suo volto più fragile ed umano.

Roberta Capua, il dolore per la morte dei genitori

“Il 2023 mi ha portato via mio padre e mia madre in tempi brevissimi uno dopo l’altro. È il corso della vita ma è sempre dura. Noi figli abbiamo cercato di gestire il dolore, ma quando stai per elaborare un lutto e ne arriva un altro è chiaramente difficile”: Roberta Capua ha raccontato così a Silvia Toffanin i dolori affrontati nell’anno appena concluso. Due perdite difficili da elaborare, soprattutto perché non attese: “I miei genitori sono stati insieme una vita intera. Non ci aspettavamo che papà ci lasciasse per primo perché è stata una cosa inattesa. Ma è stato meglio così, perché mamma non si è accorta di nulla a causa della sua malattia. Nel dolore si è risparmiata una cosa che sarebbe stata per lei devastante”.

Fonte: IPA

La scomparsa di papà Alberto ha molto turbato Roberta Capua per il modo in cui si è consumata: “Il giorno in cui è morto Maurizio Costanzo mi hanno chiamato e mi hanno detto che mio padre stava male. Io non ero a casa purtroppo. Non sono riuscita ad arrivare in tempo e questa è la cosa che oggi più mi fa male” ha spiegato in lacrime. “Mio padre stava bene, era attivo e vitale. Dopo essersi rotto il femore non si è più ripreso. Nel giro di qualche mese è morto. L’intervento era andato bene, ma lui non ha voluto reagire. Abbiamo provato ad aiutarlo in tutti i modi, anche con la psicoterapia. Non c’è stato verso, lui non voleva collaborare”.

Diversa la situazione della mamma della showgirl, Marisa, che ha lottato per anni contro una brutta malattia: “Aveva cominciato con dimenticanze gestibili, ma poi è peggiorata. Non risconosceva più noi figli, ha perso tutti i riferimenti, gli affetti, i cardini della sua vita. Non so se lei se ne sia resa conto. Io sono terrorizzata, una delle mie paure più grandi è di finire la mia vita così. Per questo cerco di fare prevenzione. Dopo nove mesi dalla morte di mio padre è morta anche lei. Ma è stato diverso, ero più preparata”.

Roberta Capua e la separazione dal marito

A rendere ulteriormente difficile un anno già molto complesso, è stata la separazione dal marito Stefano Cassoli, papà di suo figlio Leonardo: “La vita ti mette di fronte a delle cose per cui bisogna fare delle scelte difficili in un momento in cui avresti solo bisogno di una spalla su cui piangere. Io, invece, mi sono trovata da sola”. Alla base della decisione, ci sarebbero state delle forti incompatibilità: “Non mi aspettavo un epilogo così. Mi sarei vista invecchiare con lui ma i valori non erano più gli stessi. Meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”.

L’ex Miss Italia ha parlato per la prima volta della separazione solo dopo molti mesi per proteggere suo figlio: “Leonardo è adesso il centro della mia vita e mi dà la forza di andare avanti. È un ragazzo di 16 anni che si è trovato a vivere una cosa difficile, ma che ha affrontato con grande maturità”.