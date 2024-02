Fonte: IPA Roberta Capua

Non è facile parlare di un amore finito. O almeno: non è facile per tutti. C’è chi attende mesi prima di discuterne, chi non lo farà mai, o ancora chi dedica docufilm e libri sulla separazione. Nel caso di Roberta Capua, sappiamo che il 2023 è stato un anno particolarmente difficile, in cui ha perso entrambi i genitori. A novembre, la separazione consensuale da Stefano Cassoli, imprenditore bolognese, che, nonostante tutto, “resta l’amore più grande della sua vita”. A Storie di donne al bivio, nella puntata in onda il 17 febbraio 2024, si confessa sul tema più doloroso: l’addio all’ex marito.

Roberta Capua rompe il silenzio sulla separazione da Stefano Cassoli

“Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori”, sono queste le parole di Roberta Capua, conduttrice ed ex Miss Italia 1986, affidate durante l’intervista a Storie di donne al bivio. nella puntata in onda sabato 17 febbraio alle 14 su Rai2. Il programma, condotto da Monica Setta, ospita dunque la Capua, che ha scelto di rompere definitivamente il silenzio sulla separazione.

Dal suo ex marito, Stefano Cassoli, ha avuto un figlio: Leonardo. Ed è per lui che la Capua si sta facendo forza per tornare a sorridere. Solitamente, quando un amore finisce, non sempre si condividono parole splendide: sono rari i casi delle coppie che si dicono addio senza difficoltà. Le parole della Capua sull’ex marito sono profonde, una dichiarazione d’amore, anche quando l’amore, oramai, si è spezzato.

“Stefano, il mio ex marito, resta l’amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa. Non ho mai tradito, se non una volta da giovanissima e avevo riposto in questo matrimonio le speranze di una unione eterna. Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile. Ora non penso più all’amore, vivo unicamente per vedere felice Leonardo”.

L’anno più difficile per Roberta Capua: la perdita dei genitori

“Una pagina difficile e dolorosa che non avrei mai voluto scrivere. La vita a volte ti mette davanti a delle scelte”, queste le dichiarazioni della Capua dopo la fine del matrimonio con Stefano Cassoli a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Durante il 2023, ha dovuto dire addio a entrambi i genitori: il padre è scomparso a febbraio, dopo essersi rotto il femore. Poi, dopo pochi mesi, l’addio alla mamma, Marisa Jossa, ex Miss Italia proprio come la figlia (nel 1959).

Poi, l’annuncio della separazione da Stefano Cassoli, con cui ha condiviso un percorso d’amore di ben 17 anni di vita: nel 2008 è nato il figlio Leonardo, e le nozze sono state celebrate nel 2011. Sui motivi della fine del matrimonio, ha rivelato “A un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”. Ora, però, l’amore è scivolato all’ultimo posto delle sue priorità: al primo c’è l’amato figlio Leonardo.