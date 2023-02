Maurizio Costanzo, svelate le cause della morte. I funerali in tv

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e dei tanti che l’hanno conosciuto. Il conduttore e giornalista tv si è spento all’età di 84 anni, e a poche ore dalla sua morte cominciano a emergere i primi dettagli sulle sue condizioni di salute prima della scomparsa e delle cause che hanno portato alla sua dipartita.

Sono stati anche rivelati i dettagli sul suo funerale, in modo che amici, colleghi e tutti coloro che gli erano affezionati possano salutarlo per l’ultima volta.

Maurizio Costanzo, le cause della morte

La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e seppure tutti sapessimo che il conduttore tv non fosse più nel fiore degli anni, lo immaginavamo come una figura immortale. Perché per un’icona come lui, che ci ha accompagnato per decenni con le sue trasmissioni e che ha letteralmente scritto la storia della televisione italiana, non sarà facile sparire dai cuori del suo pubblico.

Il giornalista se n’è andato all’età di 84 anni, ma erano noti i suoi problemi di salute, che in passato lo avevano costretto a subire anche diverse operazioni e un intervento a cuore aperto. Nonostante ciò, solo poche settimane fa aveva chiuso l’ultima edizione del Maurizio Costanzo Show apparendo in tv in discreta forma.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il conduttore si è spento alla clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma, non troppo distante dalla sua abitazione. Dalla struttura avrebbe seguito anche l’ultimo Festival di Sanremo, cosa che lascia intuire che il ricovero risalirebbe a qualche settimana fa.

Nel corso della puntata odierna de La Vita in Diretta, sono state rese note le cause della morte del giornalista. Maurizio Costanzo era ricoverato da circa un mese per un intervento chirurgico di routine, ma dopo l’operazione ci sarebbe stato un progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute. A quanto pare dopo il trasferimento in terapia intensiva sarebbe sopraggiunta la morte: “Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine”, ha fatto sapere l’inviata de La Vita in Diretta Antonella Del Pino.

I funerali in tv

In queste ore sono stati tantissimi a porgere un ultimo omaggio a Maurizio Costanzo, dai volti noti che avevano lavorato con lui agli amici più cari che oggi ricordano un grande della televisione italiana.

Per tutti coloro che vorranno salutare il conduttore, la camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Sarà aperta al pubblico il 25 febbraio dalle 10.30 alle 18, e domenica 26 febbraio sempre dalle 10.30 alle 18. L’ingresso è consentito dal Portico della Vignola.

A tutti coloro che vorranno rendere omaggio al giornalista e conduttore televisivo, è raccomandato l’uso della mascherina FFP2. I funerali si terranno invece lunedì lunedì 27 febbraio alle 15.00 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo e saranno trasmessi in diretta su Rai 1.