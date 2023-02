I Ferragnez e il dietro le quinte segreto a Sanremo: cosa rischia la Rai

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez, le tappe della loro relazione: l’amore, i figli e la crisi

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo. Con uno share da record, ha tenuto incollati allo schermo, ogni sera, milioni e milioni di telespettatori. E, anche una volta concluso, Sanremo non ha smesso di far parlare di sé.

Purtroppo, però, la chiacchiera si è ben presto trasformata in polemica, e a dire la loro sono state anche autorità e associazioni volte alla tutela degli spettatori. Al centro del mirino, sempre loro, i Ferragnez, che potrebbero causare alla Rai multe salatissime.

Le istruttorie Agcom contro Sanremo

Nel pomeriggio di eri 22 febbraio, il consiglio dell’Agcom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è riunito in una lunga riunione, al termine della quale potrebbero aprirsi tre diverse istruttorie riguardanti l’ultimo Festival di Sanremo, per capire se lo show ha violato le regole dell’Authority. Due settimane di discussione e poi arriverà il verdetto e con esso, forse, multe da capogiro.

A finire nella lente dell’Agcom Chiara Ferragni che nel ruolo di co-conduttrice non ha dimenticato il suo essere un’imprenditrice digitale e, durante il corso della kermesse, ha più volte citato Instagram, postando in diretta dal palco dell’Ariston e aprendo, sempre in diretta, un nuovo profilo ad Amadeus, arrivato in pochi giorni a sfiorare i 2 milioni di follower. L’accusa è di possibile violazione delle norme legate alla pubblicità occulta di profili social su Ig. Reato la cui multa massima può arrivare fino a 300.000 euro.

Fino a 600.000 euro di multa prevedono le regole del Tusma (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) per la controversa esibizione di Rosa Chemical durante la finale del Festival. Il balletto hard e l’appassionato bacio a Fedez avrebbero violato le norme relative alla tutela dei minori. La stessa accusa è stata rivolta a Blanco, colpevole di aver preso a calci le scenografie floreali dell’Ariston e, per questo stesso motivo, già indagato dalla Procura d’Imperia.

Calcolatrice alla mano, in caso di pena pecuniaria massima, la Rai potrebbe essere costretta a sborsare fino a 1 milione di euro. Il conto non sarebbe infatti consegnato ai diretti interessati, ma al servizio pubblico per mancato controllo. Seppur a essere responsabile dell’esibizione di Rosa Chemical non dovrebbe essere il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che è responsabile della scaletta ma non poteva prevedere il gesto del cantante. In ogni caso, la tv avrebbe il diritto di rivalersi su chi ha causato l’infrazione.

Adesso, negli uffici Rai di via Mazzini si tiene il fiato sospeso, in attesa della prossima seduta dell’Agcom che, come anticipato, è prevista fra due settimane. Particolarmente preoccupato l’amministratore delegato Carlo Fuortes, che sarà chiamato a rendere conto del bilancio e anche del Sanremo-gate. In Rai sono già iniziate le indagini interne.

Ferragnez a Sanremo: quanti problemi!

La partecipazione al Festival di Sanremo per la blogger più famosa d’Italia avrebbe dovuto agire da incoronazione ufficiale: la coppia più amata dello Stivale, di certo la più seguita. Ma Chiara Ferragni e Fedez, da Sanremo sono ritornati a casa (non insieme) a dir poco ammaccati. E l’istruttoria dell’Agcom non è neppure il più grave dei loro problemi.

Si parla di crisi di coppia, forse proprio a causa di quel bacio con Rosa Chemical, forse per un più generale protagonismo di Fedez, in un dei momenti più importanti della carriera di Chiara. E per si parla si intende che sono i fan a parlare, i Ferragnez sono in modalità silenziosa da ormai dieci giorni. Scelta che non sembra far bene alla loro reputazione social.

Delle oltre 22.000 menzioni (post originali su pagine pubbliche) e le 752.000 interazioni (reazioni, commenti e condivisioni) registrate negli ultimi giorni da SocialCom con l’ausilio di Blogmeter, il 64,23% mostrava un sentiment negativo. A raccogliere le critiche maggiori proprio Fedez, mal visto da circa due utenti su tre (75%). Che sia iniziata l’era discendente dei Ferragnez?