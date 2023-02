Tensione tra Fedez e la Ferragni: “Dorme sul divano”. Cosa ha scatenato la crisi

In prima battuta (quasi) tutti hanno pensato al marketing, alla nuova stagione dei The Ferragnez, a un colpo pubblicitario per sponsorizzarsi, soprattutto dopo il Festival di Sanremo 2023, che ha una cassa di risonanza mediatica unica in televisione. Ma tra Fedez e Chiara Ferragni potrebbero esserci delle tensioni da tempo, in realtà. Al momento, infatti, secondo una indiscrezione, Federico Lucia dormirebbe sul divano: sarebbe a casa, dunque, ma la coppia starebbe cercando un modo per ritrovarsi. Con non poche difficoltà.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi: lui dorme sul divano

Fonti vicine a Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto sapere a Vanity Fair che la situazione sarebbe critica. Siamo nel campo delle indiscrezioni, ma in ogni caso la crisi a cui stiamo assistendo non sarebbe una montatura. L’indizio è stato condiviso proprio dal giornale: “Lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo”.

Non è tutto rose e fiori per Fedez e Chiara: il loro San Valentino è trascorso senza alcuna foto, video o dedica. Sono stati fotografati in giro, ma la storia non torna. Non sono mai stati tanto lontani, così come stanno ambedue tenendo il punto. Tutti si chiedono il motivo: è vera la crisi? Oppure è una trovata pubblicitaria? In molti “condannano” questa ossessione nei loro confronti. Del resto, alla fine, si sta parlando della loro vita privata. Che però hanno sempre vissuto sotto le luci dei riflettori.

Perché Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi

Quale sarebbe l’origine della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbero dunque separati in casa. Ma perché? In realtà, quanto avvenuto a Sanremo si andrebbe ad aggiungere a un quadro non troppo roseo. La Ferragni ha scelto, dopo Sanremo, di mostrare se stessa: i suoi successi, gli impegni lavorativi e i figli. Fedez, invece, condivide raramente su Instagram (come per la polemica su Fuori dal Coro).

La causa scatenante non è stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical: un momento incredibile di Sanremo 2023, ma non l’unico che ha portato il rapper a essere uno dei veri protagonisti del festival. Alla Ferragni tutto questo non sarebbe proprio piaciuto. Ed è (forse) proprio per questo che si è creata una frattura. Fedez, però, non avrebbe intenzione di andare via di casa: dormirebbe sul divano, in attesa di ricostruire.

Chiara Ferragni, la narrazione da single su Instagram

Nel frattempo la Ferragni sta sfruttando il suo potenziale su Instagram: è una imprenditrice digitale, dopotutto. Nella serata del 21 febbraio ha partecipato a un impegno di lavoro a Milano, condividendo le dovute foto sul social. Un make-up splendido, da party girl, e un abito argentato scintillante.

La bellezza è indiscussa, ma i commenti alle foto mostrano qualcos’altro. Oltre a cercare a tutti i costi Fedez in ogni scatto, c’è chi ha scritto: “I tuoi occhi non sorridono più”, “Che sguardo triste”. Non tutti i commenti sono positivi: “Hai colto al volo l’occasione per liberarti di lui?”. Prima o poi, Fedez ritornerà. Ma quando non è dato saperlo. Sperando che possano trovare davvero un punto di incontro.