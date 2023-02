Caso Instagram a Sanremo, chiesti i contratti di Fedez e Ferragni. E loro fermano la serie

Un grande successo, quello di Sanremo 2023, che non elimina le tante criticità emerse sui problemi di gestione. Ed è così che, dopo il caso Rosa Chemical, Fedez e Chiara Ferragni sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione del Cda Rai che ha richiesto di visionare i loro contratti per capire quali fossero i reali accordi sui loro diritti di immagine.

Si parla di pubblicità occulta alla piattaforma Instagram, presente più che mai sul palco dell’Ariston attraverso il volto e il nome di Chiara Ferragni. Nel frattempo, la crisi di coppia sembra proseguire in maniera insanabile, tanto da averli spinti a fermare le riprese della serie a loro dedicata: The Ferragnez.

Caso Instagram, Cda chiede i contratti di Fedez e Ferragni

È arrivato il momento di vederci chiaro. Il Cda di Rai, con tutti i consiglieri in accordo, ha richiesto di far luce sulla posizione di Fedez e Chiara Ferragni in merito agli accordi con Instagram. Sembrerebbe, infatti, che l’utilizzo della piattaforma, sul palco dell’Ariston, sia andato ben oltre la pubblicità, generando inevitabili guadagni visto il potenziamento dei profili privati e dell’influenza. Proprio com’è accaduto per il direttore artistico e conduttore Amadeus, che proprio a Sanremo ha aperto il suo primo account, sganciandosi da quello che ha condiviso con la moglie Giovanna Civitillo per molti anni.

Di fatto, un accordo commerciale non sarebbe mai stato messo sul tavolo e quindi non esisterebbe. Si parla perciò di pubblicità occulta alla piattaforma.

Fedez e Ferragni mai visti nel DietroFestival

A questi dubbi, sollevati dal Cda che ha deciso di approfondire la questione, si aggiunge inoltre la legittimità di una troupe Amazon-Banijay sempre al seguito della coppia per le riprese di The Ferragnez, la serie di Prime Video che racconta la loro vita. Una questione ancora legata ai diritti di immagine, che i due avrebbero ceduto parzialmente.

Non sono stati infatti mai visti nel DietroFestival, come emerso dalla messa in onda dello speciale di domenica 12 febbraio, motivo per il quale si ritiene che i diritti siano stati ceduti solo in parte. Niente di strano, se questi erano gli accordi, ma si tratterebbe comunque di una penalizzazione per la Rai e per il suo evento più importante.

Ferme le riprese di The Ferragnez

Intanto, la crisi tra i due, continua. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, poco gradito da Chiara Ferragni come abbiamo visto nelle immagini off-camera nelle quali lei chiede delle spiegazioni al marito, i Ferragnez non potrebbero essere più lontani.

Ed è così che, dopo aver trascorso San Valentino separati, avrebbero deciso di fermare le riprese della serie che racconta la loro vita meravigliosa e in onda su Prime Video. A riportare l’indiscrezione, in cui si parla di slittamento dei lavori, è stato Linkiesta che si unisce quindi alle immagini comparse su Whoopsee e che li vede insieme alle porte di un misterioso palazzo (si parla già di divorzio).

Il presidio su Instagram di questi giorni è peraltro ridotto. Lui non pubblica stories da giorni (dopo un’assenza totale durata ore), mentre lei si limita a condividere alcune foto dei bambini e degli abiti sfoggiati sul palco di Sanremo.