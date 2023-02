Giorno amaro per Fedez e la Ferragni: salta tutto. Lei lo ignora per la prima volta

Un San Valentino amaro per Chiara Ferragni e Fedez: un giorno davvero nero per la coppia d’oro dei social, che non ha condiviso nessuna foto romantica, nessuna stories su Instagram. Nemmeno una dedica. La Ferragni ha ignorato Fedez per la prima volta: una mossa che è andata così ad amplificare le voci che li vorrebbero in crisi dopo quanto accaduto sul palco di Sanremo e il bacio tra Rosa Chemical e il rapper. Ma è davvero così? Dove è finito l’annuncio che avrebbero dovuto fare?

Chiara Ferragni e Fedez, San Valentino amaro

Abbiamo visto Fedez interagire molto di meno sui social, tanto che era addirittura sparito. Tra ironia e preoccupazione (da parte dei fan storici), sono arrivati diversi post di Chiara Ferragni: dedicati principalmente a se stessa, al suo lavoro (come una rivalsa personale), ma anche alla sua famiglia. Ovviamente questo silenzio sta funzionando: tutti parlano di loro, le interazioni sono migliaia e si attende solo la mossa finale.

Si sa anche ben poco: per esempio, rispetto alla Ferragni, pare che Fedez si sia protratto a Sanremo per un giorno in più e che abbia addirittura partecipato a un party senza la moglie. Il rapper ha poi condiviso un post celebrativo nei confronti di Chiara, ma quest’ultima non ha in alcun modo detto nulla (almeno finora). Di certo, nel giorno degli innamorati è mancata la loro interazione sui social.

Chiara Ferragni e Fedez stanno fingendo: l’ipotesi

Secondo quanto riporta Il Giornale, potremmo trovarci di fronte a una messinscena. Alcune fonti, infatti, sono abbastanza certe che tra i Ferragnez non ci sia nulla di particolarmente preoccupante. Nessuna crisi. Ma di certo la lontananza a San Valentino (almeno apparente) non ha giovato a nessuno. Chiara Ferragni ha anche condiviso un selfie da sola, in cui è apparsa un po’ stanca: molti follower hanno fatto notare i suoi “occhi lucidi”.

Chiara Ferragni e Fedez, come hanno festeggiato San Valentino in passato

Il giorno dell’amore ha sempre avuto un grande impatto per la coppia: nel 2017, Fedez aveva scelto un travestimento a forma di cuore. Nel 2022, invece, la Ferragni si trovava a New York per la Fashion Week, senza Fedez, ma avevano festeggiato il giorno precedente con una cena romantica a Milano. I Ferragnez hanno sempre celebrato il loro amore “in grande”, e ovviamente questa lontananza social non sta convincendo nessuno.

L’annuncio dopo Sanremo

Al quadro si aggiunge anche un annuncio di cui non ci siamo dimenticate. Nel mese di gennaio, infatti, circolavano alcuni rumor sulla gravidanza della Ferragni, poi smentita. Ma, in occasione di un video girato con Fedez, lui l’ha incalzata riguardo a un annuncio. “E anche… posso dirlo?”. Ma Chiara lo ha zittito e alla fine ha rimandato tutto a dopo il Festival.

Questo silenzio serve a creare curiosità per l’annuncio? Oppure è saltato tutto? Per il momento, almeno, sono distanti in modo social. Non ha aiutato, in effetti, l’onnipresenza di Fedez a Sanremo: la Ferragni è passata un po’ in secondo piano rispetto al rapper, e questo potrebbe essere la causa scatenante, e non il bacio con Rosa Chemical. A Le Iene, il cantante ha messo in chiaro le cose: “Follia parlare di tradimento, era un gesto d’amicizia”.