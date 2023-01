“Chiara Ferragni incinta del terzo figlio”. La frase di Fedez

A distanza di quasi due anni dalla nascita di Vittoria, Chiara Ferragni è incinta del terzo figlio? Sul web i fan dei Ferragnez se lo chiedono con insistenza, facendo riferimento a una diretta TikTok di Fedez che, in un clima sereno e rilassato, giocando con Leone e chiacchierando con sua moglie, si è quasi lasciato andare a una confidenza bloccata appena in tempo da Chiara, o quasi.

Ecco cos’è accaduto realmente e qual è stata la frase del cantante, che viene travisata un po’ ovunque sui social, ormai. La verità è che i tantissimi affezionati alla coppia vorrebbero vedere la famiglia allargarsi ulteriormente. Se a ciò si aggiunge anche una recente storia Instagram, nella quale si lancia un chiaro indizio, il gioco è fatto.

Chiara Ferragni incinta: l’annuncio di Fedez

Chiunque segua i Ferragnez sa bene come Fedez e Chiara Ferragni siano spesso in contrasto per quanto riguarda i grandi annunci da fare. Nel corso delle dirette, infatti, il cantante riesce a malapena a trattenersi, volendo soddisfare la curiosità dei follower.

È accaduto proprio questo nel corso di una live su TikTok, con Fedez a un passo dal grande annuncio, per poi essere prontamente fermato da sua moglie: “Non posso dirlo? Ha detto che posso dirvelo dopo Sanremo”.

Chiara Ferragni ci ha però tenuto a sottolineare come non si tratti di una gravidanza, ma questo ha innescato un meccanismo alquanto strano, che ha fatto insospettire un po’ tutti. Fedez ha infatti trattenuto a malapena un sorrisino, spiegando: “Si tratta di una cosa bella, che riguarda la famiglia”.

Ancora sorrisi e sguardi rivolti a Chiara, che ha probabilmente poco gradito il tutto. Nella chat sono aumentati i messaggi a tema gravidanza, che hanno spinto Fedez a ribadire, sempre sorridendo, come non sia incinta del terzo figlio. Capitolo chiuso con un po’ di confusione e la “Ferry” che, un po’ innervosita, ribadisce: “Così però sembra che sono incinta”.

La verità arriverà dopo Sanremo ma in tantissimi non credono al tentativo di Fedez di salvare la situazione. Tutti si aspettano che il grande annuncio post Festival sia proprio un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria. Non resta che attendere, anche se il cantante ha deciso di cavalcare un po’ l’onda e giocare con i tantissimi che lo seguono assiduamente.

Ha infatti pubblicato una storia su Instagram, che lo vede giocare con sua figlia Vittoria, “armata” di guantone da boxe. Lei lo ha colpito nel basso ventre, il che lo ha portato a dire: “Le pa***ne del papà, amore. Vorrei avere altri figli”.

Ferragnez 2 quando esce

Nel corso della diretta TikTok pubblicata da Fedez, vi sono stati però anche altri annunci. Il 2023 sarà un anno ricco per i Ferragnez, a quanto pare. La coppia si trasferirà nella loro nuova casa. Lui dice di non saperne nulla, restando al di fuori di questa organizzazione.

È quindi Chiara a suggerirgli la data, spiegando come il trasloco avverrà tra agosto e settembre, se tutto dovesse andare secondo il calendario prefissato. Sono però previsti anche degli appuntamenti lavorativi importanti. Dopo Sanremo, che vedrà Chiara Ferragni impegnata come co-conduttrice di Amadeus, spazio alla seconda stagione di Ferragnez su Amazon Prime Video. I fan potranno quindi tornare a dare uno sguardo approfondito nella vita della coppia più famosa e seguita d’Italia.