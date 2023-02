Crisi Ferragni-Fedez, come è andata (davvero) sul palco di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso, ma – come sempre – a determinare il successo della kermesse è anche la scia delle polemiche o delle vicende che si protraggono per giorni. Questo è il caso della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, di cui si discute dalla Finale dell’11 febbraio, soprattutto per il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Un momento che ha generato commenti – a dir poco – ma soprattutto il litigio con la Ferragni. Il suo momento è stato oscurato dal marito e, alla fine, invece di discutere dei messaggi che ha lanciato, c’è grande curiosità intorno al bacio.

Sanremo 2023, cos’è successo tra Chiara Ferragni e Fedez

Naturalmente abbiamo visto solo in parte il faccia a faccia tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio e il finto amplesso con Rosa Chemical. Alcune immagini (e video condivisi sui social) hanno lasciato presagire il peggio, dal momento in cui l’imprenditrice si sarebbe arrabbiata molto per quanto successo, tanto che la coppia avrebbe anche litigato. Ed è così che tutti hanno iniziato a parlare di “crisi”, così come della sparizione di Fedez dai social (alla fine ha condiviso, ma la Ferragni per il momento non ha postato nulla su di lui sui social).

Una persona, tuttavia, ha rotto il silenzio, ovvero l’autore televisivo, conduttore, divulgatore e giornalista Federico Taddia. Presente infatti durante l’accaduto, ha voluto raccontare il suo punto di vista, dal momento in cui ha osservato il “litigio” in prima persona. “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale”, ha scritto su Instagram.

Come ha reagito Chiara Ferragni dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

In realtà, stando a quanto riferito da Taddia, la Ferragni – co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 – ha mantenuto assolutamente la sua professionalità. Taddia ha dato il suo personale punto di vista, ma non ha voluto in alcun modo riportare le parole della coppia (ovviamente private, come è giusto che sia).

“Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto”.

Chiara Ferragni oscurata da Fedez a Sanremo 2023

In molti non hanno potuto fare a meno di notare la presenza costante di Fedez a Sanremo 2023. La Ferragni avrebbe dovuto essere sotto i riflettori: i messaggi lanciati tramite la moda, il suo monologo, dedicato alla se stessa da bambina, la sua prima esperienza in televisione in diretta. Qualcosa, però, non ha funzionato. Al di là di tutto, speriamo ovviamente che le cose vadano per il meglio: questo momento, in ogni caso, è destinato a entrare nella storia di Sanremo, come tutti gli episodi controversi e che in qualche fanno “discutere”.