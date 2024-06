Ferragni, Chiara boccia Fedez (e la sua canzone) e sua madre sostituisce Fabio Damato

Stando alle ultime affermazioni di Deianira Marzano, Chiara Ferragni non avrebbe gradito la nuova canzone di Fedez. E Marina di Guardo diventa manager

Fonte: IPA Chiara Ferragni assume sua mamma e commenta l'ultima canzone di Fedez

Nell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica su Radio Marte, Deianira Marzano ha svelato alcuni dettagli su Chiara Ferragni. L’esperta di gossip ha recentemente dichiarato di aver avuto una conversazione con l’imprenditrice digitale riguardo la nuova canzone di Fedez e le sue attuali frequentazioni.

Chiara Ferragni, nel frattempo, avrebbe deciso di affidare a sua madre, Marina Di Guardo, un ruolo chiave nella gestione delle sue attività. Secondo un articolo del Corriere della Sera, la madre ha ricevuto importanti responsabilità attraverso un atto notarile, un passo considerato essenziale per evitare futuri problemi come quello del “pandoro gate”.

La reazione di Chiara Ferragni al brano di Fedez

Negli ultimi tempi, sembra che Chiara Ferragni e Deianira Marzano abbiano sviluppato un rapporto quasi amichevole. Due settimane fa, Deianira aveva già riportato le parole di Chiara su un possibile ritorno di fiamma con Fedez, smentendo qualsiasi ipotesi di riconciliazione. Durante la trasmissione radiofonica, Deianira ha ribadito di essere in contatto frequente con Chiara, condividendo dettagli esclusivi su conversazioni recenti.

Durante la sua apparizione su Radio Marte, Deianira ha raccontato di aver chiesto a Chiara Ferragni un’opinione su “Sexy Shop”, l’ultimo pezzo di Fedez in collaborazione con Emis Killa. Chiara ha commentato il brano dicendo: “Ma anche la canzone che disagio”. La sua risposta suggerisce un certo disappunto, nonostante la canzone sembri essere una dedica.

L’opinione di Chiara sulle nuove frequentazioni di Fedez

Oltre a discutere della musica, Deianira ha chiesto a Chiara cosa pensasse delle nuove frequentazioni di Fedez, tra cui la modella francese Garance Authié e la spagnola Violeta Toloba. Chiara Ferragni ha risposto: “Per me è tutto orrendo, ma che sia felice lui, guarda, l’importante è quello”.

Chiara Ferragni usa la “mossa Fedez” e affida a sua madre più responsabilità

Chi è più affidabile di una madre? “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” è stata la frase clou durante lo scontro tra Luis Sal e Fedez, dove sua madre rappresenta la manager. Pare che Chiara Ferragni abbia preso la stessa decisione. Mario Gerevini del Corriere della Sera riferisce che Marina Di Guardo ha ottenuto un pacchetto di deleghe significative. Questo atto notarile le conferisce vasti poteri decisionali all’interno delle aziende legate a Chiara Ferragni.

Di Guardo avrà il ruolo di una sorta di direttore generale della holding Sisterhood, con l’autorità di assumere e licenziare personale, gestire contratti, operare su conti bancari, rappresentare la società in giudizio e nominare avvocati. Insomma, quello che faceva Fabio Damato prima dello scoppio del caso del Pandoro.

La Figura di Marina Di Guardo e il confronto con Fabio Damato

L’articolo del Corriere della Sera evidenzia come questa scelta rappresenti una strategia per migliorare la gestione finanziaria e delle collaborazioni del gruppo Ferragni. Di Guardo sarà anche responsabile della compliance, assicurando il rispetto delle normative e la protezione della reputazione aziendale. Questo intervento è visto come un “commissariamento” di Fabio Damato, manager storico della Ferragni coinvolto nel caso Balocco. Le deleghe di Di Guardo, infatti, coincidono con quelle di Damato, suggerendo una riorganizzazione interna mirata a rafforzare il controllo e la gestione delle aziende.