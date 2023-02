Chiara Ferragni “nuda” a Sanremo 2023: “Il corpo non deve generare vergogna”

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 7 febbraio, prima serata: Elodie, cigno nero di sensualità

Chiara Ferragni l’aveva promesso. Ha voluto il palco di Sanremo 2023 tutto per sé, per scrivere una lettera a quella bambina che è stata. A quella bambina con gli occhi di cielo, a quella che correva a tutta velocità per i grandi corridoi del castello che contiene ancora tutti i suoi ricordi d’infanzia. E sì, c’è spazio anche per i suoi bambini: Leone e Vittoria.

Una riflessione lunghissima, che l’influencer di Cremona ha scritto da sola e con la quale ha voluto raccogliere i successi ma anche i tanti dolori vissuti in questi anni. Alti e bassi, culminati nel grandissimo amore per Fedez e per i suoi figli, che per lei rappresentano tutto. Aveva mai pensato di diventare mamma? Forse no, ma oggi sta facendo di tutto perché, quella bambina che è stata, possa essere orgogliosa della donna che è diventata.

Chiara Ferragni a Sanremo, la lettera a se stessa

“Ciao bimba ho deciso di scriverti una lettera, ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti vedere com’è la mia vita”, inizia così, il monologo di Chiara Ferragni, pensato per se stessa ma anche per tutte le donne che lottano per trovare il loro posto nel mondo, per tutte le donne che non si sentono abbastanza, che non si sentono buone madri e che sì, devono ancora lavorare il doppio di un uomo per essere considerate all’altezza.

Si rivolge ancora alla Chiara Ferragni che è stata: “Ogni volta che ho pensato qualcosa di negativo su di me l’ho pensato anche di te e non lo meriti. Voglio dirti che sei abbastanza e lo sei sempre stata. Tutte quelle volte che non ti sei sentita abbastanza bella o intelligente, lo eri. Ricapiterà altre volte, questo è uno di quei momenti. Le sfide più importanti sono con noi stessi”.

Fonte: Getty Images

Le parole per i suoi figli

L’aveva anticipato in conferenza stampa e ha mantenuto la promessa. Nel suo monologo c’è un lungo passaggio che riguarda i suoi figli, Leone e Vittoria, che sta crescendo al massimo delle sue possibilità. Con un pensiero sempre rivolto al futuro e con la speranza che, un giorno, entrambi possano essere orgogliosi di averla come madre.

“Ho due bambini splendidi. Di Fede non ti dico nulla, non ti voglio togliere la sorpresa di scoprire l’amore vero. Diventerai una mamma anche tu, ma sarai sempre la stessa persona, con i dubbi e le insicurezze di sempre. Sarà semplice fare il genitore? Mai. Sarà il lavoro più faticoso di tutti. Spesso ti sentirai in colpa di essere lontana dai tuoi figli. La nostra società ci ha insegnato che quando diventi madre sei solo una mamma. Ti fa sentire in colpa. Un trattamento che non è mai riservato agli uomini che lavorano”.

Il messaggio per le donne

Infine, un monito per tutte le donne. Il finale si aggiunge alle parole che ha pronunciato nel momento in cui si è presentata sul palco – “il corpo non deve generare vergogna” – con una abito che l’ha fatta sembrare nuda (qui un fit check col quale sembrava pronta a sfidare Belen). E no non era nuda ma coperta da un abito luminoso col disegno del suo corpo stampato sulla parte anteriore.

“Se farai sempre del tuo meglio per i tuoi figli, sei una brava madre, anche se non perfetta. Celebra sempre i tuoi successi, anche quelli piccoli. Non sminuirti mai. Da donna dovrai affrontare tante battaglie, leggerai centinaia di commenti che ti ricorderanno il sessismo normalizzato. Essere una donna non è un limite, lottate sempre per cambiare le cose. Io ci sto provando, anche in questo momento. Ti vorrei abbracciare e dirti che alla fine andrà tutto bene e sì, sono fiera di te”.

Si è commossa più volte, emozionando anche Amadeus. Il primo che ha creduto veramente in lei, in un suo debutto in tv. Brava sì, ma ancora troppo lontana dal mondo della televisione. Il direttore artistico e conduttore l’ha invece voluta al suo fianco e, per la prima volta, ha dichiarato – di fronte a tutti – che il racconto che è stato fatto di lei, della costruzione del suo impero non sarebbe stato il suo ex Riccardo Pozzoli, contrariamente a quanto si è sempre diffuso, saputo e chiacchierato.