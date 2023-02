Chiara Ferragni svela il look di Sanremo su Instagram. Osa più di Belen

Fonte: Instagram Chiara Ferragni a Sanremo: la villa super lusso vista mare con piscina a sfioro

Chiara Ferragni è apparsa su Instagram bella come una dea, con un look sensuale dalla scollatura profonda e dallo spacco vertiginoso. Non è dato sapere se questo sarà effettivamente uno degli outfit che sfoggerà durante il Festival di Sanremo, ma ci piace pensare che abbia voluto regalarci una piccola anticipazione dei fantastici abiti che indosserà durante la prima e l’ultima serata della kermesse musicale, quelle in cui ricoprirà il ruolo di co-conduttrice.

Chiara Ferragni osa: il look sensuale per il Festival di Sanremo

È tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo: Chiara Ferragni è già sul posto, in una villa di lusso dove prepararsi al meglio per la sua prima avventura televisiva e che ha avuto modo di mostrare su Instagram nei giorni scorsi.

L’imprenditrice digitale è abituata a condividere tutto con i suoi follower ed è per questo che sul suo profilo ha fatto capolino uno dei look che potrebbe indossare durante le serate della kermesse musicale. “-1” si è limitata a scrivere l’influencer a corredo delle foto. Un conto alla rovescia che non fa che aumentare le aspettative sull’evento più atteso dell’anno, e che per lei ha una valenza ancora più importante. Si tratta infatti della sua prima conduzione televisiva, e in tanti non aspettano altro che vederla alle prese col palco più importante, quello dell’Ariston.

Nel frattempo la Ferragni ha deciso di ingannare l’attesa mostrando uno degli abiti che potrebbe sfoggiare durante una delle due serate che la vedranno condurre il Festival. Sappiamo già che l’imprenditrice digitale ha deciso di affidarsi a Dior e Schiapparelli per gli appuntamenti sanremesi, e così ha voluto regalare ai suoi affezionati follower una piccola anticipazione dei suoi outfit per l’occasione.

Bella come una dea, la Ferragni ha postato delle foto con un abito lungo nero sensuale, con scollatura profondissima sul seno appena coperto, guanti neri e uno spacco vertiginoso. Gli scatti hanno raggiunto in un’ora appena più di 100 mila like, senza considerare i commenti, tra apprezzamenti e qualche critica.

E in molti non hanno potuto non notare una certa somiglianza con un abito ormai entrato nella storia di Sanremo, quello rosa e azzurro di Belen Rodriguez, che ancora oggi ricordiamo per quello spacco che lasciò intravedere il tatuaggio della farfalla sull’inguine.

Chiara Ferragni, la villa extra lusso per il Festival

Mentre mostra i suoi possibili outfit per il Festival, Chiara è già arrivata a Sanremo per prepararsi al meglio a questa nuova avventura. L’imprenditrice digitale non ha certo scelto una semplice camera di hotel per alloggiare nella città dei fiori: per la sua temporanea permanenza in Liguria alloggerà a Villa Dendi, a Cipressa (località a pochi chilometri da Sanremo).

La Ferragni ha già avuto modo di mostrare la lussuosa dimora su Instagram, ça va sans dire, facendo godere anche i suoi fan della meravigliosa vista sul mare. La villa di ben 800 metri quadrati è circondata da un giardino enorme, senza considerare il campo di tennis, la palestra e la piscina di acqua salata a sfioro, che ha fatto da sfondo alle sue ultime foto social.