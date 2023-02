Chiara Ferragni sbarca a Sanremo ed è già polemica: la villa extralusso che divide

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Mancano ormai pochissime ore all’inizio dell’edizione numero 73 del Festival di Sanremo e l’attesa co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse, Chiara Ferragni, è finalmente sbarcata nella Città dei fiori.

Abituata a condividere (pressoché) tutto su Instagram – dove oramai vanta oltre ventotto milioni di follower – Chiara ha pubblicato anche alcuni scatti dal suo alloggio a Sanremo creando (già) qualche polemica.

La location scelta dall’imprenditrice digitale per la sua permanenza nella cittadina ligure non è un semplice appartamento (o la suite di un hotel), ma una vera e propria villa extra lusso con tanto di giardino e piscina. La struttura è situata sulla collina e ha una vista mozzafiato.

Chiara Ferragni a Sanremo: già polemica per la villa extra lusso

Il Festival di Sanremo 2023 inizia il 7 febbraio e già si è scatenata una piccola polemica intorno a Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse.

Il motivo di tale “diatriba” stavolta è la lussuosissima villa scelta dall’imprenditrice digitale per la propria permanenza nella città ligure.

La modernissima abitazione (con tanto di giardino e piscina) si trova sulla collina di Sanremo e ha una vista mare strepitosa, come si può ammirare da alcuni recentissimi scatti che la Ferragni stessa ha postato su Instagram.

In merito a tale location, la Rete si è decisamente divisa tra chi ha preferito fare il proprio in bocca al lupo a Chiara senza giudicare il suo stile di vita e chi, invece, l’ha accusata ancora una volta di ostentazione.

Ormai è più che noto che la Ferragni sia un personaggio divisivo e che ogni sua scelta (compresa quella di dare in beneficenza il cachet di Sanremo) è oggetto sempre e comunque di giudizi non richiesti e neanche sempre necessari.

In realtà la decisione di Chiara Ferragni di affittare una villa a Sanremo come alloggio durante la kermesse è più che normale: moltissime star (tra cui anche i cantanti in gara) preferiscono di gran lunga questa opzione piuttosto che trascorrere oltre una settimana in hotel, spesso presi da assalto da stampa e fan, per staccare almeno qualche ora la spina del tran tran festivaliero.

Inoltre, va anche sottolineato che molto spesso queste lussuosissime ville ospitano non solo una star o un big della musica ma anche l’intero suo staff.

Chiara Ferragni: il portafortuna sanremese e le parole di Amadeus

Oltre che mostrare alle proprie spalle la villa extra-lusso in cui alloggerà, Chiara Ferragni su Instagram ha anche fatto vedere quello che probabilmente è il suo portafortuna sanremese: una catenina in oro con una targhetta con su scritto “Perché Sanremo è Sanremo”.

Ancora non sappiamo se la collanina in questione sia stata un regalo del marito Fedez (che da Sanremo, insieme a Luis Sal, condurrà degli speciali Il mucchio selvaggio) o del suo team, ma sta di fatto che l’imprenditrice digitale sembra molto legata a questo oggetto.

D’altronde, benché siamo abituati a vederla sicura di sé, in realtà Chiara (che per l’occasione vestirà Schiaparelli e Dior) ha ammesso di essere decisamente tesa per il suo debutto a Sanremo e di avere paura di non essere all’altezza.

Ad aiutarla a sciogliere – almeno i parte – la tensione, sicuramente ci avranno pensato state le belle parole che Amadeus le ha dedicato durante una recente intervista in cui ha difeso a spada tratta ogni sua scelta in merito a questo Festival: “Chiara è una persona carina, non la conoscevo personalmente anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte” ha affermato il conduttore “Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”.