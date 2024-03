Fonte: IPA Chiara Ferragni

La tempesta che ha colpito Chiara Ferragni da inizio dicembre sembra non placarsi più. Dopo mesi di calo della credibilità social e perdita di followers, l’influencer digitale ha provato a cambiare strategia comunicativa ma anche in questo caso la partenza sembra essere, almeno in parte, negativa.

Chiara Ferragni, infatti, è sbarcata da qualche giorno su Telegram, dove ha fondato un gruppo per i suoi followers che vogliono seguirla più da vicino, intitolato Chiara’s most loyal, ma anche su questo nuovo canale digitale, le polemiche e i commenti negativi non sono tardati ad arrivare. Infatti l’imprenditrice digitale è nuovamente nella polemica per una scelta fatta sul suo nuovo gruppo social. In questo spazio digitale, infatti, i commenti negativi o certe specifiche parole si cancellerebbero da sole.

Chiara Ferragni, i commenti negativi si autodistruggono su Telegram

Chiara Ferragni sta provando a reagire a uno dei periodi più bui della sua vita. Tutto è cominciato nelle prime settimane di dicembre con lo scoppio del caso Pandoro, conseguente alle indagini che hanno coinvolto la sua promozione, di qualche anno prima, del famoso dolce natalizio. Dopo aver ricevuto una multa dall’Antitrust per questa operazione pubblicitaria, Chiara Ferragni è stata anche indagata per truffa e diverse sue mosse comunicative sono state poste sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti.

Anche in campo sentimentale i problemi non mancano. L’influencer e Fedez hanno, momentaneamente, separato le loro strade, visto che stanno vivendo un momento di profonda crisi che Chiara Ferragni ha confermato nel corso della trasmissione Che tempo che fa. Fedez, adesso, si trova a Londra, mentre l’influencer, tornata da poco da un viaggio di lavoro a New York, prova a ritrovare consensi con una nuova strategia social.

L’imprenditrice digitale, infatti, è sbarcata su Telegram, dove ha aperto un gruppo per avvicinarsi ai suoi followers più fedeli. Una mossa che sembrava strategica per creare una nuova base di consensi, ma, poche ore dopo l’apertura di questo spazio social è scoppiata la prima polemica a riguardo. Infatti sembra che nel gruppo Telegram di Chiara Ferragni alcune parole specifiche o i commenti negativi si autodistruggono da soli. Nel nuovo spazio social dell’influencer, insomma, sarebbero ammesse solo opinioni positive sul conto della stessa e questo ha fatto alzare un polverone perché in molti non hanno apprezzato il fatto che Chiara Ferragni stia cercando di creare una realtà digitale solo positiva non corrispondente al reale sentire dell’opinione pubblica.

Chiara Ferragni, le parole non accettate su Telegram

Il gruppo Telegram di Chiara Ferragni ha ricevuto, fin dalle prime ore, diversi consensi. Circa 50mila sono gli iscritti del primo weekend, che hanno scelto, così, di avere un rapporto meno filtrato con l’influencer. Ma la realtà sarebbe diversa, visto che in molti hanno notato che sul nuovo spazio social di Chiara Ferragni i filtri ci sarebbero e anche tanti. Alcune parole, infatti, sarebbero del tutto bannate dal gruppo Telegram e, una volta scritte, si cancellerebbero da sole.

Secondo Mow, infatti, oltre agli insulti, sarebbe impossibile scrivere nello spazio digitale dell’influencer parole chiave come pandoro, Balocco, ospedale, beneficienza, truffa, truffatrice, malati e separazione.