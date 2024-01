Il 2023 di Chiara Ferragni si è chiuso davvero con un periodo negativo. L’imprenditrice digitale, infatti, ha dovuto affrontare una bufera giudiziaria e mediatica per un accordo commerciale risalente al 2022. Si tratta del noto caso Balocco, che ha portato Chiara Ferragni non solo in tribunale ma anche davanti alla gogna popolare. Dopo la perdita di diverse migliaia di followers e l’annullamento di un importante accordo commerciale con la Coca Cola, l’imprenditrice digitale è tornata a postare dei contenuti social e a raccontarsi ai suoi followers.

Secondo gli esperti, però, questi nuovi post dell’influencer seguono una precisa strategia architettata per farle recuperare consensi e provare a mettere da parte lo scandalo, che l’ha travolta negli ultimi mesi.

Chiara Ferragni, la strategia social

Chiara Ferragni è stata condannata dall’Antitrust al pagamento di una multa di un milione di euro per la pubblicità ingannevole fatta al pandoro Balocco nel 2022. La promozione del dolce natalizio, infatti, preveda una donazione benefica all’Ospedale Regina Margherita di Torino che, però, è stata fatta prima delle vendite e dalla sola azienda dolciaria. Una pratica che è stata giudicata scorretta e che ha portato all’apertura di un fascicolo per possibile truffa aggravata, dopo la denuncia del Codacons e di Assourt.

Alla bufera giudiziaria Chiara Ferragni ha reagito con un video di scuse e un lungo silenzio social. L’imprenditrice digitale non è apparsa sui social network neanche in occasione delle festività natalizie o del compleanno della sorella. Da qualche giorno, però, l’influencer ha ripreso a utilizzare il suo account Instagram ufficiale, tornando ad aggiornare i suoi followers sulla sua vita, ma seguendo una precisa strategia. Secondo un’esperto di comunicazione in periodi di crisi, Andrea Polo, intervistato da Fanpage, i contenuti recentemente postati da Chiara Ferragni sono molto studiati.

L’influencer, infatti, è tornata sui social con delle stories in cui ringraziava quanti l’hanno sostenuta anche in questo momento complicato. L’imprenditrice digitale, però, ha voluto dire il suo grazie anche a chi l’ha criticata, ma con rispetto. Secondo l’esperto di comunicazione, questo primo passo è fondamentale per ricominciare a costruire una base di followers fedeli alla sua immagine in qualsiasi situazione da cui ripartire: “È come dire: sì ho sbagliato, grazie a chi me lo ha fatto notare con educazione. Questo è un ottimo modo per ricostruire una reputazione minata. Si deve ripartire dalle basi, dalle fondamenta: e la solidità sta in quel gruppo a cui si è rivolta per prima”.

Chiara Ferragni scommette sulla famiglia

I primi contenuti digitali di Chiara Ferragni dopo la crisi giudiziaria sembrano studiati per risollevare la sua immagine. Mentre la mamma Marina Di Guardo ha cancellato tutti i commenti negativi nei confronti della figlia, l’imprenditrice digitale ha puntato tutto proprio sulla famiglia. Infatti, l’influencer si è prima rivolta ai suoi followers più fedeli, per poi mostrare immagini della sua vita privata.

Chiara Ferragni, infatti, ha postato una foto al parco con la mamma e la figlia Vittoria, un selfie con il cane Paloma e la foto di una parete di casa sua con tanti ritratti di famiglia. Anche queste mosse risponderebbero a una precisa strategia. Secondo lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Merigo, infatti, Chiara Ferragni sta cercando di lanciare dei messaggi positivi, di ricostruzione, puntando sul suo lato più umano e materno per impressionare il pubblico social: “Portare immagini di ricostruzione, ripartendo dalla famiglia, ha un senso: fare in modo che le persone si dimentichino ciò che è successo. C’è anche un aspetto psicologico: se arriva una cattiva impressione io devo dimostrare almeno una decina di cose positive, per far cambiare l’opinione da parte degli altri… La ripartenza passa ricreando l’immagine della famiglia”.

Staremo a vedere quale sarà la sua prossima mossa anti-crisi dell’influencer.