Chiara Ferragni è tornata su Instagram. L’imprenditrice digitale era assente dai social da diverse settimane, evento più unico che raro per lei, e si sta lentamente riprendendo dall’impatto emotivo causato dalla pesante sanzione dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta, comminata a seguito della campagna Balocco per il pandoro griffato. Ora che è passato del tempo, ha deciso di riprendere la sua attività ripartendo proprio dall’inizio e rivolgendosi a coloro che – in questi tanti anni – le hanno dato fiducia. La sua prima domanda è infatti per i follower.

Le prime parole di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco

“Mi siete mancati, come state?”: con queste parole, Chiara Ferragni riprende in mano la gestione dei suoi social, rimasti fermi dopo il caso Balocco, e torna a parlare direttamente con i suoi follower. L’assenza da Instagram è stata lunghissima, almeno per i suoi standard, anche se l’abbiamo vista felice in qualche stories di suo marito Fedez durante i festeggiamenti per Capodanno. La fase del low profile sembra comunque essersi conclusa col suo ritorno su Instagram, attesissimo, e che anticipa il nuovo corso della sua carriera.

Intanto, nel dietro le quinte si lavora senza sosta per risollevare la sua reputazione e ridurre al minimo le conseguenze del caso Balocco, che si è inevitabilmente esteso anche ai negozi fisici dedicati al suo brand, sulle vendite online e sulla solidità del marchio. Ci vorrà del tempo ma pare che l’imprenditrice digitale si sia già affidata a due studi legali di alto profilo e a un’agenzia di comunicazione che starebbe studiando la giusta strategia per ripartire con il piede giusto.

Le immagini di Capodanno con Fedez e famiglia

Chiara Ferragni non era sparita del tutto. L’abbiamo infatti vista in alcune delle storie di Fedez, sebbene solo con una mano, mentre per Capodanno è tornata fisicamente all’interno dei contenuti del marito per mostrarsi felice e insieme alla sua famiglia. Per i festeggiamenti dedicati al nuovo anno ha pure indossato un abito rosso che certamente può essere di buon auspicio, mentre si sorreggeva sull’amore dei suoi cari che non l’hanno mai lasciata da sola.

Dopo la sanzione dell’Autorità, era tornata sui social per scusarsi e per dichiarare di essere pronta a un’azione concreta proprio nei confronti dell’ospedale Regina Margherita Margherita di Torino, al quale ha scelto di devolvere la cifra di un milione di euro con la promessa di rendicontare ogni attività svolta dalla struttura con i fondi provenienti dalla donazione. Un gesto che ha diviso l’opinione pubblica: da un lato, quelli hanno intravisto la buona fede del suo gesto e, dall’altro, quelli che invece hanno ritenuto che stesse agendo per ripulire la sua immagine.

Di certo, in questo 2024 che è appena iniziato, Chiara Ferragni ha tante pagine bianche da scrivere. Superare quella che sicuramente si può definire come la crisi più dura della sua carriera non sarà facile e sono diverse le cose da salvare, altre quelle da ricostruire. Ora è davvero arrivato il momento di far emergere il suo valore, provando a ripartire dagli errori. Come state? Ci chiede. Molto bene, Chiara, e tu? Felici di rivederti.