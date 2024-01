Chiara Ferragni è tornata in pubblico dopo la bufera seguita al caso Balocco, per il quale le società legate al suo nome hanno visto recapitarsi una sanzione da 1 milione di euro da parte dell’Antitrust. L’imprenditrice digitale ha deciso di prendersi una lunga pausa dai social per riordinare le idee e per studiare una strategia di risalita, ma – dopo giorni e giorni – ha preferito fare ritorno su Instagram per ritrovare l’affetto di coloro che l’hanno sostenuta in queste settimane di difficoltà. Le critiche non mancano e, per mettere un freno a quest’ondata di parole indelicate, è intervenuta persino sua madre, la scrittrice Marina Di Guardo.

La mamma di Chiara Ferragni interviene per proteggerla dalle critiche

Si è affidata alla protezione di mamma Marina Di Guardo fin dai giorni successivi alla bufera e, ora, Chiara Ferragni sta provando a ricominciare proprio dalla famiglia. A proteggerla c’è sempre lei, che già dal principio le era stata vicina accompagnandola in Parco Sempione a Milano per trascorrere alcune ore all’aria aperta insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria.

Ora che la bufera sta iniziando a placarsi, è tornata sui social e sta trascorrendo gli ultimi giorni di festa proprio insieme a sua madre, che è intervenuta sui commenti di Instagram per tenerla al riparo dalla troppe critiche. Sembra infatti che abbia deciso di eliminare tutti gli attacchi rivolti a sua figlia, che si è comunque assunta la responsabilità di quello che è accaduto e ha voluto trasformare gli errori in un’azione concreta, donando 1 milione di euro al Regina Margherita di Torino, in prima linea nella cura dei tumori rari in età pediatrica.

Il ritorno su Instagram dopo il caso Balocco

Ha deciso di ripartire dalla famiglia ma anche da tutti coloro che le hanno dimostrato di credere nella sua buona fede. Ricominciare non sarà facile, dato che i contraccolpi della vicenda saranno certamente durissimi, ma sta provando a ritrovare se stessa insieme ai suoi figli e alla sua famiglia. Chiara Ferragni si è però rivolta ai suoi follower, quelli che per primi hanno creduto nelle sue potenzialità e l’hanno fatta crescere.

“Una cosa mi sento di dirla – ha scritto nelle prime stories di Instagram – vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Grazie davvero”.

La strategia è però molto chiara. Non è possibile vedere i commenti, a differenza del video di Fedez condiviso per Capodanno, mentre quelli che sono comparsi sul profilo di sua madre sono stati prontamente cancellati. Non è andata così bene, invece, alla sorella Francesca – in luna di miele con Riccardo Nicoletti alle Maldive – che si è vista invadere i post da insulti e riferimenti proprio al caso del pandoro griffato.