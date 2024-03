Chiara Ferragni, la nuova strategia social

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Gli ultimi mesi di Chiara Ferragni sono stati davvero complicati. A inizio dicembre, infatti, l’influencer è stata travolta dal caso Pandoro, che gli è valsa una multa dell’Antitrust e da cui è scaturita, in seguito, un’indagine per truffa. Dopo, però, diverse operazioni promozionali dell’imprenditrice digitale sono state poste sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti e Chiara Ferragni ha dovuto subire, anche, la perdita di alcuni contratti importanti.

Ma alla crisi lavorativa si è aggiunta, presto, quella sentimentale, perché anche il matrimonio dell’influencer sta vivendo un periodo di profonda difficoltà. Fedez, infatti, avrebbe lasciato, già da settimane, la casa coniugale e Chiara Ferragni ha confermato le crepe del suo rapporto matrimoniale ai microfoni di Che tempo che fa. In questo momento di grandi cambiamenti, l’influencer ha deciso d’adottare anche una nuova strategia social.

Chiara Ferragni sbarca su Telegram

È un periodo di grandi cambiamenti quello che sta vivendo, per adesso, Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, si sta adattando ai mutamenti dovuti alla crisi con Fedez ma, anche le sue strategie comunicative sono molto cambiate negli ultimi mesi. Così come il rapper ha deciso, di recente, di cambiare i suoi consulenti, tornando ad affidarsi solo al suo staff, anche l’imprenditrice digitale ha modificato il suo modo di gestire la sua presenza sui social. Negli scorsi mesi, infatti, Chiara Ferragni ha bloccato la possibilità di commentare i post che condivideva su Instagram. In seguito l’imprenditrice digitale ha cominciato ad avvicinarsi ai suoi followers, rispondendo ai loro messaggi pubblici.

Adesso, seguendo questa scia del maggiore coinvolgimento dei propri ammiratori, Chiara Ferragni ha deciso di aprire un gruppo Telegram, dove comunicare direttamente con coloro che la sostengono. Infatti, nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale è sbarcata su questa piattaforma social e ha aperto il gruppo Chiara’s most loyal, per i followers che non vogliono perdere nessun aggiornamento sul suo conto.

Chiara Ferragni, la strategia dell’influencer

Chiara Ferragni sta provando a cambiare il suo modo di relazionarsi con i suoi followers. L’imprenditrice digitale, infatti, starebbe puntando a costruire una community più coesa e con cui avere un rapporto più stretto. Per farlo, l’influencer ha aperto un gruppo Telegram in cui potersi scambiare dei messaggi con i suoi followers. Nei primi contenuti digitali, inviati, nel nuovo canale social, l’influencer ha ringraziato i suoi sostenitori: “Ciao a tutti! Grazie a tutti quelli che parteciperanno alle mie farneticazioni quotidiane”. In seguito Chiara Ferragni ha condiviso un messaggio vocale in cui spiegava ai suoi followers che non è ancora brava in questo nuovo social. In seguito l’influencer ha condiviso anche una foto del suo ultimo outfit, ricevendo migliaia di commenti.

I motivi che stanno alla base della sua scelta strategica in campo social, sono stati illustrati dalla stessa imprenditrice digitale attraverso una story, come riportato da Open. L’imprenditrice digitale, infatti, aveva in precedenza spiegato le ragioni della sua scelta: “Stavo pensando a una cosa, guys, visto che ho qua davanti il gruppo dei most loyal dove nessuno può rispondere, che è una cosa un po’ stupida di Instagram, diciamocelo, stavo pensando: e se facessi un gruppo Telegram? Per chi vuole essere aggiornato di più su di me, i most loyal diciamo, in cui potete anche rispondermi, fare dei thread, eccetera… Fatemi sapere se siete interessati”.