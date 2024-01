Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Il periodo complicato di Chiara Ferragni non è ancora terminato. Dallo scoppio dello scandalo del caso Balocco, infatti, l’imprenditrice digitale sta vivendo una crisi piuttosto importante, con diverse sue attività commerciali messe sotto la lente d’ingrandimento dagli inquirenti. Un periodo buio che è sembrato specchiarsi anche nella situazione personale dell’influencer che ha dato l’impressione di essere un po’ distaccata dal marito Fedez. Alle indiscrezioni su una possibile crisi matrimoniale, il rapper ha risposto, però, in modo deciso, smentendo.

Chiara Ferragni, però, di recente, ha dovuto affrontare delle nuove difficoltà giudiziarie, visto l’allargamento dell’indagine per truffa aggravata a suo conto. Anche l’azienda Perfetti ha deciso di ritirare le gomme da masticare, firmate dall’influencer, spiegando le motivazioni che li hanno spinti a questo passo.

Ritirate le gomme da masticare di Chiara Ferragni, i motivi

I guai giudiziari di Chiara Ferragni non sono per nulla finiti. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata in prima battuta multata dall’Antitrust per la promozione dell’edizione limitata del pandoro Balocco, firmato da lei nel Natale 2022. In seguito, però, l’operazione commerciale natalizia è stata motivo di procedimento per truffa ai danni dell’influencer. Di recente l’indagine si è allargata e Chiara Ferragni è sotto inchiesta per lo stesso reato anche per le uova di Pasqua con il suo nome e per la bambola prodotta con le sue fattezze.

Alcuni brand, però, in questi mesi, hanno deciso di chiudere la loro collaborazione economica con l’influencer. La prima è stata Safilo e, in seguito, anche Coca Cola ha optato per la chiusura dei rapporti commerciali con la moglie di Fedez. Adesso il ritiro dagli scaffali della gomme da masticare, firmate da Chiara Ferragni, ha fatto pensare alla chiusura della collaborazione con un nuovo brand, tra quelli che hanno stretto rapporti economici con l’influencer.

Infatti l’azienda produttrice delle chewing gum, la Perfetti Van Melle, ha chiesto la restituzione delle masticanti Daygum con packaging speciale, dedicato all’influencer ai supermercati. Intervistati da Fanpage, però, i responsabili dell’impresa hanno spiegato la situazione, che coinvolge Chiara Ferragni. La Perfetti ha specificato che il ritiro dei prodotti dipende solamente dal fatto che si tratti di un’edizione limitata: “Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell’invenduto dal mercato dal mese di novembre dello scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato”. La scelta dell’azienda dipenderebbe solo dal “bisogno di liberare spazio, come sempre accade” per nuove iniziative commerciali.

Chiara Ferragni, nuovamente in vacanza con la famiglia

Chiara Ferragni è stata travolta dal caso Balocco, che le è costato molto anche in termini d’immagine e in perdita di followers. Infatti diversi sono stati i seguaci che hanno deciso di togliere il loro “segui” all’influencer. In un primo momento, l’imprenditrice digitale si è chiusa in un silenzio stampa ed è apparsa solo nelle storie del marito Fedez.

Anche se Chiara Ferragni è tornata a condividere contenuti su Instagram, continuano le voci di una distanza dal marito. L’influencer è anche partita per una vacanza con la famiglia, ma senza la presenza del rapper. In questo weekend di gennaio, nuovamente, l’imprenditrice digitale ha postato degli scatti da una località di montagna, ma del marito neanche l’ombra.