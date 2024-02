Chiara Ferragni sponsorizza un hotel, ma la struttura rimuove le foto. Il caso

Chiara Ferragni in una foto sui social in un hotel in Valle d’Aosta, la struttura è costretta a rimuoverla dal proprio profilo. Cosa è successo

Chiara Ferragni sta affrontando diversi problemi giudiziari. Infatti, dopo la multa dell’Antitrust per il caso pandoro, adesso, l’imprenditrice digitale è alle prese con un’indagine per truffa. Ma le problematiche dell’influencer non si fermano qui. Infatti si vocifera di una crisi matrimoniale che la vede coinvolta insieme a Fedez e, di recente, Chiara Ferragni è stata al centro di un nuovo episodio spiacevole. Nel corso del weekend, infatti, l’influencer ha deciso di sponsorizzare un hotel nella valle di Ayas in cui aveva soggiornato. La struttura, purtroppo, è stata raggiunta da molti insulti e ha dovuto cancellare il post di promozione.

Chiara Ferragni, la promozione dell’hotel in montagna non va come previsto

Chiara Ferragni ha ricominciato a raccontare la sua vita sui social network, dopo un periodo di silenzio a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Questo momento di pausa dal mondo digitale è stato voluto dall’imprenditrice digitale per resettare e riprendersi da una difficile faccenda che la vede coinvolta. Infatti, prima di Natale, l’influencer è stata multata dall’Antitrust per la promozione del pandoro Balocco del dicembre precedente da lei effettuata. La pubblicità sotto esame riguardava un dolce natalizio firmato direttamente da Chiara Ferragni in edizione limitata, le cui vendite sembrava fossero legate a una donazione di beneficienza, in realtà avvenuta in precedenza.

Secondo quanto appurato dalle autorità, la moglie di Fedez non è stata del tutto chiara nella sua comunicazione e, quindi, la promozione natalizia è oggetto anche di un’indagine per truffa. Gli accertamenti delle autorità giudiziarie, in seguito, si sarebbero allargate ad altre attività dell’imprenditrice digitale, come le uova di Pasqua e la bambola con le sue fattezze. Un periodo davvero complicato per l’influencer, che, adesso, sembra avere delle nuove ripercussioni sulla sua attività lavorativa.

Infatti, dopo la perdita di molti followers e la rescissione di alcuni contratti importanti, Chiara Ferragni è stata al centro di una nuova vicenda complicata a livello d’immagine. La moglie di Fedez, infatti, è stata protagonista di una promozione digitale che non ha avuto riscontro positivo. Nel weekend Chiara Ferragni si è recata in montagna, in particolare ad Aosta e ha soggiornato in una meravigliosa baita, presso l’Hotel De Masconaz. L’influencer ha postato diverse foto dalla località da sogno: “Sabato sera in montagna”. In seguito, l’imprenditrice digitale ha deciso di taggare la struttura alberghiera, sponsorizzandola: “Ho trascorso un bellissimo fine settimana a @hotellerie_de_mascognaz, un hotel slogato restaurato su un antico borgo del 1300 nella valle di Ayas in mezzo al nulla”.

La promozione, però, non è andata come tutti speravano perché, come riportato da Il Gambero Rosso, l’hotel è ha ricevuto, subito, tantissimi messaggi d’insulti e ha dovuto cancellare il contenuto digitale in cui Chiara Ferragni la promuoveva. Una manager della struttura ricettiva ha raccontato quanto accaduto dopo aver avuto il riscontro positivo dall’influencer per condividere il suo post di sponsorizzazione: “Abbiamo chiesto e la Chiara ci ha dato il suo ok. Poi, nella notte è successo il pandemonio, ci sono arrivati centinaia di insulti, e abbiamo dovuto rimuovere il post”.

Chiara Ferragni, il soggiorno nella valle di Ayas

Chiara Ferragni, negli ultimi tempi, ha deciso di passare sempre più tempo circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici più cari. L’influencer, infatti, ha raccontato con delle magnifiche foto i suoi weekend fuori porta in montagna con la mamma, le sorelle e i figli, in cui è stata notata l’assenza di Fedez. Nell’ultimo fine settimana di gennaio, l’imprenditrice digitale ha nuovamente soggiornato nelle montagne innevate senza il suo consorte.

Per il suo soggiorno di relax, Chiara Ferragni ha scelto un hotel da favola, immerso nel paesaggio innevato montano. Infatti Chiara Ferragni ha passato dei giorni meravigliosi nella valle di Ayas, vicino ad Aosta, in un borgo medievale del 1300, ristrutturato e trasformato in una splendida struttura ricettiva, composta da diverse baite. L’imprenditrice digitale ha deciso di raccontare questo posto da sogno, taggando la struttura, senza che venisse concordata in precedenza una sponsorizzazione: “Assolutamente nessuno sponsor! La signora ha pagato e abbiamo la relativa fattura”. La manager dell’hotel ha spiegato l’inizio della vicenda: “Ci ha chiamati la direttrice di un albergo di Courmayeur chiedendoci se poteva farci piacere che la Chiara venisse a trascorrere un weekend a Champoluc. Certo che ci fa piacere, abbiamo risposto”.