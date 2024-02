Chiara Ferragni sta provando a uscire dalla crisi più importante della sua carriera da imprenditrice digitale. Tutto è cominciato lo scorso dicembre quando l’influencer è stata raggiunta da una multa dell’Antitrust per pratica commerciale ingannevole. Sotto accusa la promozione del pandoro Balocco, da lei firmato, diffusa nel Natale precedente. Dopo questa prima difficoltà, però, i guai per l’imprenditrice digitale si sono allargati a macchia d’olio. Dalla multa, il caso del pandoro è finito sotto indagine per truffa e nella lente d’ingrandimento degli investigatori sono arrivate anche altre due attività commerciali di Chiara Ferragni, le uova di Pasqua e la bambola con le sue fattezze fisiche.

L’influencer ha subito la perdita di numerosi followers, dopo quanto accaduto, e la rescissione di alcuni contratti importanti, come quello con la Coca Cola. Il tocco magico dell’imprenditrice digitale, però, non sembra essere svanito. Infatti l’ultimo hotel dove ha soggiornato Chiara Ferragni ha raccontato di essere sommerso dalle prenotazioni e dai contatti, dopo un primo momento in cui erano stati raggiunti da molti insulti.

Chiara Ferragni, l’hotel sommerso dalle prenotazioni

Chiara Ferragni ha scelto di mettere in pausa le sue promozioni via social network, dopo lo scoppio del caso Balocco. L’influencer, infatti, ha scelto di chiudersi in un silenzio stampa per diverse settimane e di vivere l’affetto della sua famiglia. In seguito l’imprenditrice digitale è tornata sui social network ma ha scelto di cancellare alcuni commenti sotto i suoi post. In vacanza di recente ad Aosta, Chiara Ferragni ha condiviso degli scatti dalla meravigliosa baita in cui soggiornava, taggando la struttura ricettiva.

Il contenuto digitale dell’influencer ha avuto, però, un effetto boomerang. In primis, l’Hotellerie de Mascognaz è stata sommersa da insulti e si è trovata costretta a rimuovere il post dell’imprenditrice digitale. In seguito, però, gli effetti del contenuto digitale sono cambiati totalmente. Infatti la direzione della struttura ricettiva ha svelato di aver avuto un forte incremento di followers, come riportato da il Gambero Rosso: “E comunque da ieri abbiamo diecimila follower in più… Diecimila nuovi follower in meno di ventiquattr’ore, il doppio di quanti ne avevamo accumulati in anni di lavoro”.

Ma questo non è stato l’unico beneficio ottenuto dall’hotel per la presenza di Chiara Ferragni. Infatti anche le prenotazioni sono aumentate in modo considerevole: “Non riusciamo più a starci dietro”.

Chiara Ferragni, come ha scelto quell’hotel?

Chiara Ferragni ha deciso di soggiornare, nel corso dell’ultimo weekend, presso un hotel di lusso nella valle di Ayas. L’imprenditrice digitale ha scelto un baita immersa nella natura innevata per rilassarsi, promossa, in seguito, anche attraverso un suo post condiviso su Instagram. La struttura ricettiva ha rivelato di conoscere l’influencer già da diversi anni: “Partiamo da un dato di fatto: conosciamo Chiara da anni, abbiamo lavorato con lei, e non la abbandoniamo certo perché ora le vengono rivolte delle accuse”.

L’ufficio stampa dell’hotel ha rivelato di aver dato dei consigli a Chiara Ferragni per le sue vacanze vicino a Milano: “Quando Chiara ha chiesto un consiglio su dove andare in vacanza con i figli glielo abbiamo dato, non come ufficio stampa ma come amici”. Ma la direzione smentisce che sussistesse un rapporto di collaborazione tra loro e l’influencer: “Assolutamente no. Non ha proposto nessun progetto di comunicazione. Voleva solo andare in vacanza pagando normalmente il conto”.