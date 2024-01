Dopo Safilo, che ha interrotto la collaborazione, è il turno di Coca-Cola: salta lo spot con Chiara Ferragni da mandare in onda poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo a fine gennaio. L’influencer e imprenditrice digitale è tornata sui social, ma è subito arrivata un’ulteriore stangata per lei: un caos mediatico che ora rischia di far partire la corsa alla rinuncia da parte dei brand, anche internazionali.

Chiara Ferragni, Coca-Cola rinuncia allo spot

A lanciare la notizia è Repubblica: Coca-Cola, l’azienda di soft drink, ha scelto di fare un passo indietro e di non proseguire la collaborazione con Chiara Ferragni, scritturata a dicembre per uno spot in previsione a fine gennaio, in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo (in partenza il 6 febbraio). Nel 2023, la Ferragni è stata co-conduttrice della kermesse durante la prima e l’ultima serata. Coca-Cola aveva scelto l’imprenditrice digitale come testimonial in virtù della sua presenza a Sanremo lo scorso anno e per aver simboleggiato l’empowerment femminile.

Dopo il Caso Balocco, tuttavia, la collaborazione si è fermata. Non è il primo brand ad avere scelto questa strada: prima c’è stato Safilo. Il gruppo veneto ha spiegato i motivi con una nota abbastanza breve: “L’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni , a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”.

Una situazione non facile, in ogni caso, che sta richiedendo anche l’intervento del governo: Giorgia Meloni ha espresso la volontà di regolare il rapporto tra influencer, pubblicità e beneficenza. “Il tema della trasparenza forse è un tema su cui lavorare. Bisogna capire quali sono le regole ed eventualmente immaginarne di migliori”. In ogni caso, Coca-Cola non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, riporta Repubblica.

Chiara Ferragni torna sui social: la mamma prende le sue difese

Intanto, la Ferragni è ritornata (quasi) attiva sui social. Abituata a condividere ogni singolo aspetto della sua vita, dopo il Caso Balocco, è sparita dai social: a Natale, solamente Fedez ha condiviso delle stories su Instagram, così come le sorelle Valentina e Francesca. Dopo essersi mostrata alla Vigilia di Natale al Parco Sempione con i figli Leone e Vittoria, a farle da scudo troviamo proprio la mamma, Marina Di Guardo. Con una piccola strategia: cancellare i commenti per proteggere la reputazione della figlia. Ma anche dalle critiche feroci (e ben poco costruttive, aggiungiamo) che da settimane invadono i profili social della famiglia Ferragni.

E se c’è chi valuta di tagliare le collaborazioni, ci sono anche brand che non hanno affatto intenzione di farlo e che – anzi – elogiano l’impegno della Ferragni, come Pigna. Così si è espresso l’AD Massimo Fagioli: “Collaboriamo con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo”. Ora, però, sono attese eventuali scelte di brand come Nestlè, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, o ancora Tod’s: sebbene le collaborazioni con Tod’s siano terminate, la Ferragni fa parte dal 2021 del consiglio di amministrazione (è tra i 14 membri).