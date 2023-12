Chiara Ferragni, nuove accuse e per il caso Pandoro perde 63mila follower in 5 giorni

Nuovi guai per Chiara Ferragni, dopo il pandoro, l'influencer sotto la lente d'ingrandimento per le Uova di Pasqua

Le turbolenze per Chiara Ferragni non sono finite. Investita in pieno dal caso Pandoro, che le è costato una salatissima multa da parte dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta, adesso l’imprenditrice digitale potrebbe essere costretta a rispondere a nuove accuse. Infatti, sta crescendo sempre più l’attenzione dell’opinione pubblica anche sulla promozione di alcune speciali uova di Pasqua, che ha visto il coinvolgimento dell’influencer in prima persona. Anche in questo caso, la sponsorizzazione del prodotto commerciale era legato a un’attività benefica. Dopo il caso Pandoro arriverà un caso uova di Pasqua? Intanto il numero di followers di Chiara Ferragni decresce di giorno in giorno.

Chiara Ferragni, nuove accuse per le uova di Pasqua

Chiara Ferragni ha prestato il suo volto per la promozione di una speciale edizione dell’amatissimo pandoro Balocco. Era il Natale 2022 e l’imprenditrice digitale firmava il Pandoro Pink Christmas della famosa azienda dolciaria. Dopo due anni dall’operazione commerciale, però, l’influencer ha subito una condanna da parte dell’Antitrust proprio per quella sponsorizzazione. L’autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha decretato che la promozione del tipico dolce natalizio era, in realtà, ingannevole e ha condannato Chiara Ferragni al pagamento di circa 1 milione di euro.

L’Antitrust ha giudicato ingannevole la pubblicità del pandoro, perché veniva fatto credere al consumatore che dalla vendita dello stesso sarebbe scaturita un’attività di beneficenza a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, in realtà, era già stata fatta in precedenza dalla sola azienda Balocco e, quindi, le vendite del dolce natalizio non ne avrebbero incrementato la somma. Nessuna donazione, invece, è stata devoluta da Chiara Ferragni e dalle sue aziende. Adesso, tornando sui suoi passi, l’imprenditrice digitale ha deciso di devolvere un milione di euro proprio all’ospedale scelto per l’operazione natalizia, giudicata poco trasparente.

Ma, dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha denunciato un nuovo possibile illecito. Sotto la lente d’ingrandimento, questa volta, la promozione di alcune uova di Pasqua, sempre firmate dall’influencer. Anche in questo caso, si sponsorizzava una donazione benefica, che non sarebbe avvenuta in seguito alla vendita dei dolci pasquali. Negli anni 2021 e 2022, infatti, l’imprenditrice digitale ha collaborato con l’azienda Dolci Preziosi proprio per la distribuzione di alcune uova di Pasqua. Nella confezione del prodotto si leggeva: “Sosteniamo ‘I Bambini delle fate'”. Anche la comunicazione digitale di Chiara Ferragni faceva pensare a una donazione benefica, conseguente alla vendita delle uova, ma il lascito benefico sarebbe stato effettuato solo dalla Dolci Preziosi, che avrebbe donato 12.000 euro il primo anno e 24.000 euro il secondo. Sembra proprio di vedere in scena la stessa procedura ora multata dall’Antitrust per il caso del pandoro.

Ferragni perde followers dopo il caso pandoro

Chiara Ferragni è stata coinvolta in una tempesta giudiziaria e mediatica che sembra non avere fine. Dopo la multa per il caso Pandoro, infatti, Selvaggia Lucarelli ha cominciato a indagare sulle promozioni delle uova di Pasqua, firmate dall’influencer. Secondo quanto raccolto dalla giornalista, l’imprenditrice digitale avrebbe ricavato da queste due ulteriori operazioni commerciali circa 1,2 milioni di euro per cedere la sua immagine, senza effettuare alcuna donazione benefica all’associazione citata nelle promozioni del prodotto, che lei postava sui suoi canali social.

La presunta poca trasparenza della sua comunicazione, che sta emergendo negli ultimi giorni, sta costando all’influencer anche delle perdite in termini di followers. Infatti negli ultimi 5 giorni sembra che l’imprenditrice digitale abbia perso 63mila followers. Niente di che, a confronto dei milioni che la seguono, ma sicuramente ciò rappresenta un segnale delle acque impervie in cui Chiara Ferragni sta navigando.