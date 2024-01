Chiara Ferragni sta affrontando, di certo, uno dei periodi più complicati per la sua carriera da influencer. La moglie di Fedez, infatti, è stata travolta, da qualche settimana, dal chiacchieratissimo caso Balocco, che le sta costando molto in diversi campi. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata già multata dall’Antitrust per una cifra pari a un milione di euro, ma le conseguenze di quel discusso lancio pubblicitario non sono terminate.

Chiara Ferragni, infatti, è finita anche sotto indagine per truffa aggravata sempre per il caso del pandoro e su di lei peserebbe anche una class action lanciata dal Codacons. Ma i guai non sono finiti qui. Le procure indagherebbero anche su altre operazioni commerciali dell’influencer. Dei dubbi sarebbero sorti, infatti, perfino sulle uova di Pasqua firmate dall’influencer e sulla bambola Trudy, creata con le sue fattezze.

Tutto il polverone mediatico e giudiziario, derivato dalla difficile faccenda commerciale, ha creato un danno anche nel patrimonio dell’influencer che viene gestito da diverse società. Vediamo il dettaglio del mini impero finanziario dell’influencer e di cosa potrà subire nel 2024.

Chiara Ferragni, il patrimonio milionario

La scalata di Chiara Ferragni è partita da un fashion blog, The Blonde Salade, aperto nel 2019 con l’aiuto dell’ex fidanzato. Da quella prima mossa digitale, l’influencer ha creato un impero. La holding Sisterhood mette insieme le diverse società della moglie di Fedez. L’azienda Fenice, di cui Chiara Ferragni è amministratore delegato, gestisce i marchi dell’influencer e ha un fatturato di circa 15,6 milioni di euro e un utile di 3,4 milioni di euro. La società è per il 40% in mano a un socio dell’influencer, Paolo Barletta, come riportato da Il Corriere della Sera.

La Ferragni Enterprise invece ha un fatturato di circa 4,5 milioni di euro e un utile di 2,4 milioni di euro. La società ha, però, anche la proprietà del nuovo attico di Chiara Ferragni a Milano City Life. Lo 0,1% delle azioni della società è in mano a Marina Di Guardo.

Infine l’imprenditrice digitale gestisce un’altra società, la TBS Crew. L’attività imprenditoriale coordina The Blonde Salade e la Talent Agency di Chiara Ferragni. Il fatturato di quest’ultima società è di circa 14,5 milioni di euro, con un utile di 5,1 milioni di euro.

Chiara Ferragni, gli obbiettivi finanziari del 2024

Chiara Ferragni è una delle influencer più pagate a livello mondiale. Il suo patrimonio è raddoppiato negli anni, fino a raggiungere le cifre da capogiro attuali. Si conta che, infatti, il patrimonio odierno dell’influencer ammonti a circa 40 milioni di euro, molto di più dei 9 milioni attestati da Forbes nel 2017. Una crescita che sembrava inarrestabile, ma che potrebbe subire degli arresti importanti nel 2024. Dopo l’annuncio dei procedimenti in corso, infatti, alcune aziende hanno deciso di chiudere i loro rapporti con Chiara Ferragni, Si tratta di Coca-Cola e Safilo, mentre Monnalisa sta valutando il da farsi. Altri potrebbero essere, però, in futuro, i contratti annullati o che non verranno più chiusi.

L’influencer, inoltre, sta subendo un’importante perdita di followers e, avendo scelto per un lungo periodo d’effettuare un rigoroso silenzio social, si deve considerare anche il guadagno inferiore per i post non effettuati. Secondo Hopper HQ, infatti, l’imprenditrice digitale guadagnerebbe quasi 90.000 dollari a post. Tutte entrate che si sono assottigliate già nei primi giorni del nuovo anno.

Visti i consensi sempre più in salita dell’influencer, Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni, aveva stabilito gli obbiettivi di fatturato per il nuovo anno a 71 milioni per Fenice e 18,9 per TBS. I risultati, però, dopo lo scandalo del pandoro, potrebbero essere rimodulati.