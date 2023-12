Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Iperconnessa, chic e curata nei minimi dettagli, la nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. I Ferragnez hanno finalmente traslocato nella nuova casa: un attico a CityLife, Milano.

Dopo aver mostrato la sala cinema con i divani in velluto rosso e il salone con l’albero di Natale, Chiara Ferragni ha svelato su Instagram la cucina. Un modello firmato SCIC arricchito da una collezione di elettrodomestici da incasso by Haier. Un marchio molto amato, soprattutto sul web, con tantissimi pezzi disponibili su Amazon, ideali per creare una cucina super tecnologica come quella di Chiara Ferragni.

Dal forno al frigo: gli elettrodomestici scelti da Chiara Ferragni

Forno multifunzione 70 litri Forno intelligente con Wi-Fi, Illuminazione a LED laterale

Il pezzo forte della cucina di Chiara Ferragni è senza dubbio il forno intelligente. Si tratta di Chef home by Haier, un forno super accessoriato con schermo touchscreen per gestire le varie funzionalità di cottura, navigare sul web e guardare video. La preparazione delle diverse pietanze si può seguire grazie a una telecamera interna che svela a che punto è la cottura dei piatti e consente di impostare in base al cibo il ciclo di cottura perfetto.

Offerta Haier WASHLENS Serie 6 Lavastoviglie Haier completamente integrata

Da non perdere anche il microonde, divenuto ormai un elettrodomestico indispensabile in tantissime cucine, compresa quella di Chiara Ferragni. Troviamo poi il piano cottura a induzione e la favolosa lavastoviglie. Si tratta della Washlens Plus, un vero gioiello con sensori e funzione vapore, protezione dall’acqua, Wi-Fi e programmi top come ultra silenzioso e rapid.

Che dire invece del frigo? Si tratta di un quattro porte a incasso dotato di tecnologia antibatterica con luce UV per garantire un’igiene maggiore e l’Humidity Zone in cui frutta e verdura restano freschi più a lungo.

Cantinetta Vino Haier Cantinetta vino per 42 bottiglie con luce a LED

Da non perdere poi i piccoli elettrodomestici che grazie ad Haier diventano versatili, perfetti per arredare la cucina e unici. Non a caso Chiara Ferragni non è l’unica ad apprezzare i brand: su Amazon gli utenti sono entusiasti e consigliano di acquistarli tutti, dalla cantinetta al multibeverage. La cantinetta, in particolare, può ospitare ben 42 bottiglie, è arricchita da ripiani in legno, luci a LED e vetro anti UV. L’elettrodomestico si gestisce facilmente tramite l’app, mentre la doppia temperatura regala una conservazione ottimale.

Multibeverage Haier Haier Multibeverage Serie 5

Comodo pure il Multibeverage, l’ideale per preparare tante bevande calde, dalla cioccolata al caffè sino al latte e al tè. Di design e favoloso, questo elettrodomestico è super green e permette di mantenere la cucina ordinata, sostituendo bollitore, montalatte e macchina da caffè filtrato.

Haier Tostapane Tostapane Haier serie 5

Per colazioni e merende fast c’è invece il tostapane. Fra le funzioni a disposizione c’è la possibilità di stabilire il livello di croccantezza e un sistema di pulizia comodissimo. Con la possibilità di preparare bagel e toast gustosissimi in pochi minuti, a colazione, a pranzo oppure a merenda.

Infine non può mancare il frullatore. Quello Haier ha ben tre funzioni – Ice crushing, Smoothies e Autoclean – e un sistema di pulizia che consente di usare con facilità la lavastoviglie. Un elettrodomestico versatile e utile per. tutta la famiglia, perfetto per preparare frullati cioccolatosi o a base di frutta.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le offerte CASA? Segui il canale Telegram!