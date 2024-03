Festa delle Offerte di Primavera: con Amazon sconti folli su moda, bellezza e casa

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

La bella stagione è arrivata, alzi la mano chi non ha voglia di fare un po’ di shopping! Perché non approfittare degli sconti pazzi di Amazon? Inizia infatti la Festa delle Offerte di Primavera, ben 5 giorni di promozioni incredibili su centinaia di prodotti, nei settori moda, beauty, tecnologia e casa. Scopriamo fin quando sono valide le offerte su Amazon, come poterle sfruttare e quali sono le più interessanti.

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: quanto dura

È arrivato l’imperdibile appuntamento con lo shopping online: si tratta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con tantissime promozioni per risparmiare sui tuoi prodotti preferiti. Gli sconti durano per ben 5 giorni: l’evento ha inizio con lo scoccare della mezzanotte di mercoledì 20 marzo 2024 e si conclude alle ore 23:59 di lunedì 25 marzo 2024. Per l’occasione, Amazon allestisce una ricca vetrina di offerte imperdibili, con sconti sui prodotti più venduti e sui brand più amati dagli utenti. Cosa aspetti? Approfitta subito di questi prezzi folli!

Scopri tutte le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera!

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: come funziona

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è aperta a tutti gli utenti: basta visitare la pagina delle promozioni per poter scegliere tutti i tuoi prodotti preferiti a prezzi imbattibili. Puoi anche impostare delle notifiche personalizzate in base alle tue ultime ricerche su Amazon, per essere avvisato il prima possibile nel caso in cui quei prodotti dovessero andare in offerta. Allo stesso modo, puoi creare la tua wish list con tutto ciò che desideri acquistare, per ricevere notifiche push qualora i tuoi prodotti fossero inseriti tra le Offerte di Primavera.

Ma non è finita: Amazon seleziona le 100 offerte più interessanti, tra cui quelle dei grandi brand e dei più venduti sul sito, per poter trovare facilmente i best seller. Inoltre, gli utenti Prime potranno sfruttare alcuni vantaggi molto interessanti. Oltre alla possibilità di avere la consegna gratuita in un solo giorno lavorativo, avranno accesso esclusivo alle Offerte WOW! a tempo limitato su grandi marchi, aggiornate ogni 24 ore. Insomma, tante opportunità in più per fare scorta di tutto ciò che serve in casa o semplicemente per coccolarti un po’, senza spendere cifre folli.

Approfitta ora delle Offerte WOW! per utenti prime

Infine, approfitta dell’occasione per dare un’occhiata alle promozioni su Amazon Seconda Mano, dove vengono venduti tutti i prodotti resi dagli utenti (dopo attenta verifica del loro funzionamento) ad un prezzo scontato rispetto al nuovo. Farai così del bene non solo al tuo portafogli, ma anche all’ambiente, riciclando oggetti ancora funzionanti. Durante la Festa delle Offerte di Primavera, potrai usufruire di uno sconto speciale del 30% su tutti i prodotti nello store Seconda Mano, che verrà applicato automaticamente in carrello.

I servizi Prime da non perdere

Se non lo hai ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriverti ad Amazon Prime: potrai così usufruire di tantissimi vantaggi, come la consegna gratuita in un giorno lavorativo e le offerte esclusive. Come fare? È semplicissimo: collegati al sito e scegli il tuo abbonamento preferito (hai a disposizione quello mensile a 4,99€ al mese o quello annuale a 49,99€ all’anno, per risparmiare ben due mensilità). La prima volta puoi anche sfruttare il mese di prova gratuito, per scoprire le numerose funzionalità di Prime. A questo punto potrai accedere a tanti servizi aggiuntivi, come i film e le serie tv di Prime Video, la musica gratuita di Music Prime, centinaia di eBook su Prime Reading e i giochi di Prime Gaming.

Abbonati subito a Prime, o sfrutta il mese GRATIS

Le migliori offerte di moda

Per un perfetto look urban, non puoi rinunciare al denim di Pepe Jeans: un modello comodissimo con doppio bottone e cerniera, realizzato quasi interamente in cotone leggero e resistente, l’ideale per la primavera. Puoi scegliere tra tantissime sfumature di blu e di grigio, per personalizzare al massimo ogni tuo outfit. Saranno tuoi a partire da 45,59€.

Denim Pepe Jeans Un modello dall'eleganza intramontabile, per i tuoi look urban

Confort, stile e praticità, con delle sneaker davvero speciali: le Skechers sono un vero must have per ogni stagione, soprattutto per chi conduce una vita sportiva o passa molto tempo in piedi. Sono calzature di ottima qualità, perfette per qualsiasi occasione. Hai un’ampia scelta di colori, dall’intramontabile nero a tonalità vivaci come il rosso e il viola. Oggi le trovi a partire da 38,46€.

Offerta Sneaker Skechers Confort per tutti i gusti: scegli il tuo colore preferito!

L’elegante orologio firmato Tommy Hilfiger è un ottimo regalo, per la tua migliore amica o per te stessa: il quadrante bianco argentato e la ghiera in oro sono estremamente raffinati, mentre il bracciale in acciaio inossidabile è molto confortevole e robusto. È inoltre resistente all’acqua, così da poterlo indossare anche durante la doccia o in piscina. Acquistalo a soli 112,70€, scontato del 26%.

Offerta Orologio Tommy Hilfiger Raffinatezza senza tempo al tuo polso, un must have

Beauty, le promozioni imperdibili

Capelli sempre in ordine e luminosissimi? Il trattamento senza risciacquo all in one UniqOne di Revlon è ciò che fa per te: offre ben 10 benefici alla tua chioma, per districare i nodi, proteggere le fibre capillari e riparare ai danni del fusto. Applicalo sia sui capelli bagnati che su quelli asciutti: il buonissimo profumo al cocco ti inebrierà. Oggi puoi acquistarlo a soli 8,72€, con il 10% di sconto.

Offerta Trattamento capelli Revlon Il tuo alleato di bellezza per capelli sempre perfetti

L’eyeliner waterproof di NYX Professional, disponibile sia in nero che in marrone, è l’accessorio che non può mai mancare nel tuo beauty case: il pennellino a punta fine è morbido e sottile, per poter stendere una linea dello spessore che preferisci. Si applica facilmente e, una volta asciutto, non sbava: avrai un make up perfetto per tutto il giorno. Fai il pieno a soli 7,29€, approfittando dello sconto del 14%.

Eyeliner NYX Professional Per linee perfette senza alcuno sforzo

Si avvicina la bella stagione, puoi dire basta al fondotinta e optare per una soluzione perfetta per le giornate calde: la BB Cream di L’Oréal Paris ha una texture molto leggera, ma copre le imperfezioni e uniforma l’incarnato senza alcuna difficolta, per un aspetto visibilmente più radioso. La sua formulazione è arricchita con uno speciale complesso vitaminico, per idratare e nutrire a fondo ogni tipo di pelle. Acquistala a soli 8,90€, con lo sconto del 10%.

Offerta BB Cream L'Oréal Paris Una pelle radiosa e vellutata da sfoggiare anche in estate

Gli sconti pazzi per la casa

Se non vuoi più impazzire dietro alle pulizie di casa, lascia fare al robot aspirapolvere e lavapavimenti Lubluelu 4000Pa: il tuo nuovo alleato dall’aspirazione più potente ha 11 sensori a infrarossi per aggirare gli ostacoli e una mappatura accurata per non tralasciare neanche un angolino. Inoltre sono disponibili 3 livelli di controllo dell’acqua, per lavare diversi tipi di pavimentazione (anche in legno). Oggi è scontato del 17%, quindi puoi trovarlo a soli 189,99€.

Offerta Robot aspirapolvere e lavapavimenti Lubluelu Mai più fatica nelle pulizie, con il nuovo robot intelligente

Stirare è una vera fatica, ma con il ferro da stiro a vapore Rowenta Focus Excel diventa tutto più facile: i suoi 2.700 W di potenza consente risultati perfetti in poco tempo, per capi privi di pieghe e perfettamente igienizzati. Pratico ed efficace, ha anche la funzione di erogazione del vapore in verticale per i capi delicati e di grandi dimensioni. Puoi comprarlo a soli 49,99€, scontato del 29%.

Offerta Ferro da stiro Rowenta Focus Excel Lo strumento ideale per stirare senza fatica

La qualità dell’aria che respiri è importante, anche in casa: il purificatore d’ambiente Philips 1000i Series Air Purifier copre fino a 78 metri quadri e ha una filtrazione rapida a 3 strati, per rimuovere germi, polvere e allergeni. Dotato di sensori intelligenti, monitora i parametri dell’aria in casa per scegliere in autonomia la velocità di funzionamento. Inoltre ha un basso consumo energetico e puoi optare per la modalità sonno ultra-silenziosa. In offerta, è scontato del 22% e lo puoi trovare ad appena 189,99€.

Offerta Purificatore d'ambiente Philips Indispensabile per tenere sotto controllo la qualità dell'aria in casa

Cucina, offerte sensazionali

Se per te il caffè è un rituale sacro, non puoi rinunciare ad una buona macchinetta per farlo in casa, proprio come al bar. La Philips 2200 Series, dall’elegante design nero opaco che ben si abbina ad ogni cucina, è un vero gioiello: il comodo display touch ti permette di selezionare la bevanda che preferisci, e puoi persino personalizzare l’intensità e la quantità di caffè. Oltre al macinacaffè, la macchinetta è dotata di montalatte Panarello, per una schiuma deliziosa. Tutti i pezzi sono facilmente lavabili. Può essere tua a 269,99%, oggi scontata del 10%.

Offerta Macchina da caffè Philips Un caffè perfetto proprio come al bar, per iniziare alla grande ogni giornata

Hai già provato la friggitrice ad aria? Non potrai più farne a meno: quella di Haier è multifunzione, permettendoti di cuocere, arrostire e grigliare in pochi minuti. Il display digitale consente di controllare efficacemente la temperatura, inoltre è presente un alert automatico che ti avverte quando è arrivato il momento di girare il cibo. Il cestello ha una capacità di 5 litri, per cucinare più porzioni contemporaneamente. Ora potrai avere fritture gustose e più salutari: acquista la friggitrice a soli 99,99€, con lo sconto del 41%.

Offerta Friggitrice ad aria Haier Uno strumento multifunzione che non può assolutamente mancare in cucina

Se ami cucinare ma non hai molto tempo, l’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Essential diventerà la tua migliore amica. Con il suo motore da 800 W di potenza e tre diversi utensili in metallo, potrai preparare centinaia di ricette. Il robot multifunzione è dotato di comandi facili da impostare e 6 velocità selezionabili, inoltre possiede un ampio recipiente da 4,8 litri. I tuoi piatti deliziosi conquisteranno tutta la famiglia: puoi averlo a soli 69,99€, con lo sconto del 22%.

Offerta Impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Essential Tutto ciò di cui hai bisogno per preparare centinaia di ricette

