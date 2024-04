Milano Design Week 2024, l’installazione Straordinaria al Fuorisalone

Fonte: Antinori Elica Straordinaria al Fuorisalone 2024

Design e arte contemporanea invado Milano per la Design Week 2024, dal 16 al 21 aprile. Moltissime le installazioni del Fuorisalone tra le vie della città, dal district di Brera all’Università Statale, passando per le 5 vie. Tra queste Straordinaria, progettata dallo studio di design giapponese we+ e presentata da Elica, in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli.

Straordinaria, a cosa si ispira l’installazione

L’installazione site-specific Straordinaria è stata progettata dallo studio giapponese we+, fondato nel 2013 da Toshiya Hayashi e Hokuto Ando. Il loro lavoro si contraddistingue per un approccio che, attraverso ricerca e sperimentazione, dà forma a inedite prospettive e nuovi valori. Grazie a una costante ricerca, condotta sia in Giappone che all’estero, lo studio ha sviluppato progetti indipendenti e auto-produzioni che hanno dato origine a numerose collaborazioni con aziende e organizzazioni, sviluppando progetti di R&D, installazioni e opere su commissione, branding, sviluppo prodotto, design spaziale, art direction.

A cura di Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli, la suggestiva installazione si ispira alla leggerezza delle nuvole, creando un flusso continuo nell’alternanza di toni che evocano l’aria e il calore, elementi naturali e fortemente identitari per Elica. Un’installazione sorprendente e immersiva in cui vivere un’esperienza sensoriale.

“Ci siamo lasciati ispirare dagli elementi naturali, dal luogo e dal concept Straordinaria per dare vita a un’installazione dove natura, bellezza e colore si fondono per offrire al pubblico un viaggio sensoriale incentrato sul tema dell’aria. L’essenza del brand ci ha spinto a ricercare una prospettiva d’interpretazione autentica dei suoi valori.” – affermano gli artisti Toshiya Hayashi e Hokuto Ando. “Il rapporto e il contatto con le forme, i materiali, le tonalità e la profondità trasportano il visitatore in una dimensione unica di connessione con l’elemento.” – conclude il duo we+.

Lo spazio è esteso e la conversazione con l’opera è intima. L’utilizzo sapiente dei materiali, la modularità delle forme e dello spazio, la leggerezza e il dinamismo degli elementi rendono omaggio al genio, all’accuratezza, alla dedizione e al savoir faire delle creazioni di Elica.

Fonte: Antinori

Dove vedere Straordinaria

Elica, azienda italiana all’avanguardia nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking, è da oltre 50 anni leader globale nei sistemi aspiranti da cucina. Si contraddistingue da sempre per la vocazione sperimentale e l’approccio pioneristico al design: l’eccellenza è il suo esercizio prediletto e si esprime nell’incontro tra tecnologia innovativa e creatività made in Italy.

Nel segno di questa tendenza a sfidare l’ordinario Elica non a caso torna al Fuorisalone con questo progetto speciale: un’iniziativa promossa insieme alla Fondazione Ermanno Casoli – impegnata costantemente nella promozione del dialogo tra impresa e arte contemporanea. Un racconto inedito, espressione dell’inventiva che da sempre identifica la filosofia Elica, in uno dei luoghi più iconici di Milano: il cortile di Palazzo Litta, esempio altissimo di barocchetto lombardo nel cuore del distretto culturale delle 5 vie.

L’installazione di Elica a Palazzo Litta è aperta al pubblico della Milano Design Week fino a domenica 21 aprile, ore 10.00 – 19.30 presso Corso Magenta 24, Milano.