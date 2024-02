Si trova in All Saints Street, presso la graziosa, e a prima vista sembra un luogo da fiaba: si tratta della casa appartenuta per lungo tempo a Quentin Blake, celebre fumettista che ha illustrato moltissimi libri per bambini - tra cui ben 18 opere di Roald Dahl e alcuni dei più famosi scritti di Bianca Pitzorno . Ora l'immobile è in vendita, e grazie alla sua atmosfera suggestiva ci catapulta indietro nel tempo.