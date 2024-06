La casa da 8 milioni nel cuore di Londra con un felino in giardino

A Londra è in vendita una splendida villa nel cui giardino, per lungo tempo, ha vissuto un gigantesco felino misterioso (diventato quasi leggendario)

Animali domestici che hanno iniziato a sparire e misteriosi avvistamenti di una creatura felina che somigliava ad una pantera: così è cominciata la bizzarra storia di una bellissima villa che ha ottenuto il nome di “Beast Mansion”, proprio per via della “bestia” che si aggirava per il suo giardino. Ma di che cosa si trattava? L’enigma è presto stato risolto, ma ha affascinato moltissime persone. E oggi la casa è in vendita, per ben 8 milioni di sterline.

Dove si trova la Beast Mansion

Siamo nel cuore di Londra, in una delle aree più belle della città: si tratta del quartiere di Cricklewood, una zona verdeggiante situata a nord del centro abitato, lontana dal traffico e dal caos della capitale. Un tempo era un piccolo borgo rurale, poi venne pian piano incorporato ai sobborghi londinesi, con l’espandersi della linea di confine cittadina. Oggi è un quartiere residenziale molto tranquillo, caratterizzato soprattutto da abitazioni vittoriane ed edoardiane, che rendono l’atmosfera molto suggestiva. Ed è qui che sorge la Beast Mansion, una villa davvero particolare.

La casa misteriosa di Londra: la sua creatura

La storia della Beast Mansion ha inizio nel 1991, quando cominciarono i primi avvistamenti decisamente bizzarri. All’epoca la dimora apparteneva a Farhana Meerza, la quale vi crebbe la sua numerosissima famiglia. E la donna non aveva idea di cosa stesse davvero accadendo nel giardino di sua proprietà. Alcune persone, ovviamente spaventate, iniziarono a segnalare la presenza di una misteriosa creatura felina nel verde rigoglioso che circondava la casa. La “Bestia di Barnet”, così venne soprannominata, sembrava una pantera di notevoli dimensioni.

Nello stesso periodo, molti animaletti domestici come piccoli cani, gatti, porcellini d’India e conigli cominciarono a sparire improvvisamente. Nessuno riuscì a venire a capo dell’enigma, mentre la bestia continuava ad aggirarsi nottetempo per le strade del quartiere, gettando tutti nello scompiglio. In un primo momento, le forze dell’ordine non presero sul serio le segnalazioni. Un addetto delle pulizie che all’epoca lavorava per la famiglia Meerza ha rivelato al Telegraph: “Pensavo fosse un leopardo o qualcosa del genere. Ho chiamato immediatamente la polizia. Penso che all’inizio non mi credessero, perché ridevano e basta”.

Con l’accumularsi delle segnalazioni, però, divenne chiaro che qualcosa di strano stava davvero accadendo. Un elicottero della polizia sorvegliò per molto tempo la zona, senza trovare alcun segno della creatura. Vennero persino chiamati alcuni esperti dello zoo di Londra, che non furono in grado di risolvere il mistero. La gente, per sicurezza, iniziò a chiudersi a chiave in casa e a mettere al sicuro i loro animali. Solo nel 2001, infine, emerse la verità: nel giardino della villa venne trovato un esemplare femmina di lince eurasiatica.

La creatura, catturata dalla polizia e dalle guardie dello zoo, inizialmente venne scambiata per un puma o un leopardo, ma divenne presto chiaro che in realtà si trattava di una lince scappata da una vicina abitazione dove veniva tenuta illegalmente da anni dal suo proprietario. Lara – questo il nome che le venne assegnato – fu poi trasferita dapprima nel recinto dei grandi felini dello zoo della città, quindi spostata presso il Parc Zoologique du Bois de Coulange, in Francia. È morta nel 2009, dopo aver dato alla luce diverse piccole linci.

“Se qualcuno ci avesse detto che la ‘Bestia di Barnet’ viveva e vagava nel sottobosco alla fine del nostro lungo giardino, avremmo pensato che fosse tutto uno scherzo e non ci avremmo mai creduto” – ha affermato la signora Farhana Meerza – “Io e mio marito non l’abbiamo mai preso sul serio e abbiamo detto che erano tutte sciocchezze finché, naturalmente, non abbiamo scoperto che il nostro giardino sul retro era davvero stata la sua tana”. Dev’essere stato uno shock venire a sapere che, a pochi metri dalla propria famiglia, viveva una creatura praticamente diventata leggendaria.

Com’è la splendida villa: il giardino e gli interni

Ma vediamo com’è fatta questa incantevole villa che oggi è sul mercato. Si tratta di una grande proprietà che si estende su una superficie di quasi 950 metri quadrati, sistemata su tre piani e perfetta per una famiglia numerosa. Al suo interno si trovano ben 13 camere da letto, alcune delle quali dotate di bagno privato, mentre nella zona giorno sono presenti due sale per ricevimenti e una cucina degna di un vero chef. Non mancano aree dedicate al relax, tra cui una palestra completamente attrezzata, una piscina e una sauna.

Si accede all’ampio giardino, che come abbiamo visto circonda completamente la casa, addentrandosi in quello che sembra un vero e proprio sottobosco. Davanti all’abitazione si apre un bel portico con colonne bianche, oltre il quale si entra nell’ingresso con scala a chiocciola e un gran lampadario di cristallo. Le sale da pranzo sono declinate in sfumature beige che richiamano la natura, con enormi finestre da pavimento a soffitto che consentono l’ingresso di moltissima luce. Spicca, in particolare, un camino decorato che fa bella mostra di sé al centro di una delle sale.

Al piano terra si trova poi la cucina, dotata di davvero tutto ciò che può servire per portare in tavola un lussuoso banchetto per numerosi commensali. È sempre a questo livello che si può accedere alla piscina e alla zona sauna, l’ideale per una giornata da trascorrere in pieno relax. Ai piani superiori, le camere da letto e i bagni sono arredati in maniera semplice ma di grande effetto. Dalle finestre si può ammirare un bellissimo panorama: quello dei rigogliosi giardini, che ospitano anche un tranquillo laghetto con cascata – e che ormai non fungono più da tana per la misteriosa creatura.

Il prezzo di vendita della casa

La casa, poco più di 20 anni dopo la scomparsa del suo leggendario felino, è ora sul mercato. La proprietaria, infatti, ha affermato che le sue figlie sono ormai cresciute e non ha più senso rimanere in un’abitazione così grande, di cui qualche altra famiglia potrebbe godere. La vendita è stata affidata a Beauchamp Estates. La sua responsabile, Rosy Khalastchy, ha dichiarato: “Questa è la prima volta nella mia carriera che mi viene chiesto di vendere una casa londinese che per oltre un decennio è stata collegata ad una creatura simile ad una pantera, che viveva in agguato nel giardino sul retro. Invece di un fantasma storico, questa casa aveva il suo mostro. La villa è in vendita per 8 milioni di sterline, pari a circa 9 milioni e 400mila euro.