Guaccero, compleanno circondata dall’amore: il messaggio su Instagram

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Un compleanno speciale: spegnere 40 candeline è sempre emozionate e così è stato anche per l’attrice e presentatrice Bianca Guaccero che ha voluto condividere le tante sensazioni vissute con i numerosi follower che la seguono su Instagram.

Nata il 15 gennaio del 1981, la presentatrice e conduttrice televisiva in occasione dei suoi 40 anni ha pubblicato due immagini. La prima proprio nel giorno della nascita che la vede bellissima in un mini dress mentre spegne un’unica candelina su una torta. La seconda il giorno successivo, accompagnata da una lunga didascalia in cui traccia un bilancio.

Uno scatto per nulla studiato, ma per questo ancora più bello, in cui si vede Bianca farsi una foto allo specchio in un camerino con sul tavolo alcuni mazzi di fiori. L’attrice e presentatrice ha accompagnato il tutto con parole di profonda gratitudine ed emozione per il tanto affetto ricevuto.

“Ieri ero sul set… – ha scritto Bianca nel suo lungo post – un luogo magico in cui ho mosso i primi passi a 17 anni… un cerchio incantato che mi ha visto diventare una donna. Purtroppo ieri non si poteva festeggiare, non ci si poteva abbracciare, e la distanza che si è creata tra noi tutti, diventava lacrime, di gioia, di frustrazione, di speranza, di mancanza di tante piccole cose che ci sembravano così normali ed oggi così straordinarie. È così, però, che ho scoperto il vero amore”.

Bianca Guaccero poi nella didascalia alla foto ha proseguito raccontando della riconoscenza per il tanto amore ricevuto: “Perché vedete il vero amore, non conosce ostacoli, lui scorre come l’acqua tra i ciottoli di un fiume. E non servono grandi eventi, feste, o chissà quali grandi sorprese, l’amore è nella magia che gli altri sanno creare intorno a te perché semplicemente ti voglio bene. Ieri ho pianto… anche un bel po’… e l’ho fatto perché ho fatto una grossa realizzazione… mi sentivo piena di gratitudine e incredula di fronte a tutto l’affetto che ho ricevuto! Dai miei amici, dagli estranei, dalla mia tanto amata famiglia! E mi sono sentita incredibilmente ricca! Sembrava come un grande raduno, e poi i miei tanti amici, amici ovunque, amici che nel corso degli anni ho legato al mio cammino, in ogni parte di Italia! Tantissimi! E questo mi ha riempito un enorme vuoto che sentivo di avere, ma solo perché guardavo dalla parte sbagliata! Solo perché a volte ci si concentra su ciò che non si ha, piuttosto che vedere quello che si è costruito. E allora grazie ad ognuno di voi, a chi mi ha dedicato un minuscolo momento per trasmettermi la sua vicinanza, perché a guardarvi tutti, da qui, eravate bellissimi!!!”

Parole profonde che restituiscono una Bianca Guaccero toccata ed emozionata per tutte le manifestazioni di affetto ricevute in occasione dei suoi 40 anni. Parole anche da cui trarre insegnamento, perché ricordano che la vera ricchezza è l’amore.