Ilary Blasi sta vivendo un’estate da sogno. Continua, infatti, la relazione amorosa con il suo fidanzato Bastian Muller ma, anche a livello lavorativo, la conduttrice televisiva si sta prendendo delle soddisfazioni. L’edizione 2024 di Battiti Live, con la sua conduzione, infatti, sta facendo registrare degli ottimi ascolti. La conduttrice televisiva presenta la manifestazione canora in coppia con Alvin, suo compagno d’avventura da diversi anni. Le riprese delle serate musicali sarebbero già terminate e, così, finalmente in vacanza, la Blasi ha deciso di volare in Grecia con il suo compagno.

I due hanno condiviso diversi contenuti social dall’isola di Mykonos, dove stanno vivendo delle giornate all’insegna del relax e dell’amore. Di recente la conduttrice televisiva ha anche condiviso uno scatto senza veli dalla stanza d’albergo in cui soggiorna con il fidanzato.

Ilary Blasi, lo scatto bollente al tramonto

Ilary Blasi sta dimostrando tutta la sua bravura da conduttrice televisiva al timone dell’edizione 2024 di Battiti Live. Anche nei momenti più difficili per una presentatrice, in cui si incappa in una gaffe, l’ex moglie di Francesco Totti ha dimostrato di sapere riprendere in mano la situazione con la sua solita ironia. Per le diverse tappe dello spettacolo musicale, Ilary Blasi ha scelto anche degli outfit sorprendenti e ricchi di accessori, che si distaccano dallo stile elegante e seducente di Elisabetta Gregoraci, che l’ha preceduta alla conduzione dello show televisivo.

A registrazioni concluse, Ilary Blasi ha deciso di prendersi un periodo di pausa, sull’isola di Mykonos, gioiello del Mar Egeo. Dalla fortunata località di vacanza, la conduttrice televisiva ha sorpreso i suoi tanti ammiratori con uno scatto seducente. La presentatrice televisiva, infatti, ha condiviso su Instagram una foto senza veli che la ritrae nella vasca, che si trova sul balcone della sua meravigliosa stanza d’albergo. Dall’acqua, ricoperta di petali rossi, Ilary Blasi si è goduta il leggendario tramonto dell’isola greca.

Ilary Blasi, l’estate con Bastian Muller

L’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller va a gonfie vele. I due, infatti, hanno condiviso diversi contenuti social che li ritraggono innamoratissimi in coppia, dopo una fase in cui la presentatrice tv aveva cancellato ogni foto con il compagno, per favorire la causa di separazione da Francesco Totti.

Nei primi giorni della bella stagione, la coppia si è fatta ritrarre in tenuta da cowboy e cowgirl, in occasione di una festa a tema.

In seguito la coppia ha continuato a mostrare il loro amore sui social con foto romantiche e altre in cui si divertono con gli amici. Adesso i due si trovano a Mykonos e da lì hanno raccontato una cena a due con outfit coordinati. Ilary Blasi, infatti, ha presenziato al dolce appuntamento con un abito stretto bianco, sotto il ginocchio, con cut-out sul seno. All0 stesso modo, Bastian Muller ha indossato un completo pantalone e camicia dello stesso colore.

L’imprenditore ha condiviso anche diversi video e scatti rubati della conduttrice televisiva, di cui sembra molto innamorato. In un video i due camminano mano nella mano, nell’altro contenuto digitale la presentatrice si copre il viso e lui commenta: “il mio appuntamento di stasera”.