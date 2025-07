Ilary Blasi e Bastian innamorati a Saint Tropez, la tenera foto accoccolati

Ilary Blasi e Bastian Muller si trovano, da qualche giorno, in vacanza a Saint Tropez. La coppia è apparsa più felice che mai nelle foto social della presentatrice

IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata al centro delle cronache rosa negli ultimi anni per la fine del suo matrimonio da favola con Francesco Totti da cui sono nati tre splendidi figli. La separazione tra la conduttrice televisiva e il calciatore non è stata, però, delle più semplici e pacifiche, visto che i due hanno cominciato una battaglia legale senza esclusione di colpi.

Entrambi gli ex coniugi hanno iniziato una nuova relazione amorosa e si mostrano più innamorati che mai con i loro partner attuali. Francesco Totti ha raccontato sul suo canale Instagram ufficiale la recente vacanza in compagnia di Noemi Bocchi e della piccola di casa, Isabel Totti. Ilary Blasi, invece, si trova da qualche giorno in vacanza a Saint Tropez con il fidanzato Bastian Muller, di cui appare più innamorata che mai.

Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto dalla spiaggia

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e la conduttrice televisiva sembra davvero rinata con l’imprenditore tedesco. I due fidanzati, infatti, non perdono occasione per passare periodi spensierati insieme. La presentatrice, infatti, ha raccontato questo periodo felice con il compagno nel sud della Francia condividendo alcuni scatti social.

IPA

Dopo aver condiviso le escursioni di cui sono stati protagonisti, Ilary ha anche postato dei teneri scatti mentre si trovava accoccolata sulla schiena dell’imprenditore. Nella prima delle due foto si vede la presentatrice di spalle, sdraiata su Bastian Muller, che sta consultando il suo cellulare.

IPA

Il secondo scatto la immortala mentre dorme sul fidanzato. In entrambi gli scatti, Ilary indossava un bikini con laccetti nero e diversi bracciali in oro al suo polso. I capelli della presentatrice erano fermati, invece, in una coda di cavallo alta.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la vacanza a Saint Tropez

Da diversi giorni, Ilary Blasi e Bastian Muller stanno vivendo dei momenti spensierati a Saint Tropez. La coppia ha documentato questo periodo felice con degli scatti social, in cui hanno mostrato le loro gite al mare e le degustazioni in una cantina locale.

Di recente, la presentatrice ha svelato nelle sue stories di essersi anche recata al mercato della cittadina francese con indosso un semplice costume nero e un pareo beige con disegni marroni. A completare il look: una borsa e un cappello di paglia. In seguito, i due hanno pranzato in riva al mare e si sono rilassati in spiaggia.

Per una cena romantica a Saint Tropez, Ilary Blasi ha scelto un look elegante: un abito lungo senza spalline, con scollo dritto, di colore marrone, completato da una gonna ampia e la parte superiore aderente. La conduttrice ha completato il suo look con un paio di ballerine beige con punta nera e una mini bag grigia. A illuminarle il viso una collana di perle a doppio filo.