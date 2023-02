Bastian Muller, la verità su chi è e cosa fa nella vita il compagno di Ilary Blasi

Biondo, affascinante e misterioso: questo è Bastian Muller, la nuova fiamma di Ilary Blasi. I due formano una coppia da qualche mese (a quanto pare) ma su di lui fin’ora si conoscevano pochi dettagli. Qualche scatto insieme a Ilary Blasi e ad altre persone, le foto rubate dai paparazzi, alcune informazioni sul fatto che fosse un ricco imprenditore. Ma qual è la verità su di lui e cosa fa nella vita l’uomo che ha fatto battere il cuore della conduttrice dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti?

Bastian Muller, la famiglia e cosa fa nella vita

Bastian Muller-Pettenpohl ha 36 anni, è tedesco e da qualche tempo è il compagno di Ilary Blasi. I due sono stati paparazzati insieme, hanno fatto vacanze da sogno e hanno vissuto la loro relazione cercando di mantenere il più stretto riserbo.

Negli ultimi tempi, però, hanno iniziato a essere meno riservati. Una dimostrazione? Ilary Blasi lo ha taggato nel corso di una fuga d’amore a Parigi e ne ha mostrato la mano appoggiata sul suo polpaccio: un gesto da coppia che ha tolto ogni dubbio (se ce ne fossero ancora stati).

Ma chi è Bastian Muller-Pettenpohl? Le informazioni su di lui non sono state molte fino ad adesso, ma a colmare il vuoto è stato il settimanale Oggi che ha cercato di scoprire di più sull’uomo che ha conquistato il cuore della conduttrice. Lo ha fatto andando direttamente dove lavora e vive, ovvero a Wächtersbach vicino a Francoforte sul Meno.

Il giornalista ha cercato di capire di più sulla dinastia scoprendo che l’attività di famiglia, gestita dal padre, è modesta e conta 16 dipendenti. Dati alla mano riportati da Oggi sembra che l’azienda abbia un po’ più di 2 milioni di euro di fatturato e oltre 500 mila euro di utili nel 2021. I debiti bancari aziendali, invece, ammonterebbero a circa 1,5 milioni. Lo stesso sindaco della cittadina ha affermato: “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”.

E Bastian? C’è da dire che, leggendo quanto ricostruito da Oggi, non è mai stato con le mani in mano. Infatti a quanto pare avrebbe avviato un’attività per insegne luminose e nel 2015 ha collaborato per riaprire un hotel.

Bastian, il lavoro a St. Moritz come maggiordomo

Da giovanissimo, poi, Bastian ha lavorato a St. Moritz: nella località svizzera sarebbe stato impegnato a partire dai 21 anni come butler, ovvero maggiordomo. A Oggi il direttore del Carlton Hotel ha spiegato di cosa si occupa questa figura: “Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

Bastian e Ilary Blasi, le tappe della loro relazione

Bastian e Ilary Blasi si frequentano ormai da qualche mese. Le prime foto di coppia erano apparse su Chi: era la fine di novembre 2022 e i due erano stati immortalati mentre erano intenti a scambiarsi un bacio all’aeroporto di Zurigo, dopo un fine settimana romantico in un hotel di lusso con centro benessere.

Le immagini parlavano chiaro e avevano fatto capire che la conduttrice aveva realmente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Poi è stata la volta di St Moritz dove, sempre il settimanale Chi, li aveva immortalati sulla neve. A seguire sono partiti per una vacanza in Thailandia e, poi, la fuga d’amore a Parigi. A quanto pare sono state fatte anche le presentazioni ad amiche e sorella, segno che la storia è seria e che è vissuta anche con le persone vicine alla conduttrice.

Francesco Totti e la fine del loro matrimonio sono ormai lontani, anche se non sono mancate supposizioni su dove fosse Bastian a San Valentino: la storia Instagram di Ilary Blasi non rivelava in nessun modo, infatti, la sua presenza ma solo quella delle figlie Chanel e Isabel.