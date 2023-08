Ilary Blasi smentisce la crisi con Bastian: foto e video da innamorati

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Le voci sulla vita sentimentale di Ilary Blasi sono insistenti ormai da più di un anno. Inizialmente si parlava di presunti suoi tradimenti, poi di quello di Francesco Totti e infine di divorzio. Alle numerose voci sulle diatribe interne all’ormai ex coppia, in vista del tribunale, si è poi aggiunto il capitolo Bastian Muller.

Con una certa regolarità pare che la celebre conduttrice sia destinata a tornare single. In molti hanno messo in dubbio la veridicità della sua nuova storia d’amore, supponendo anche si trattasse di un gioco social per punire l’ex marito. Di recente Bastian era stato nuovamente indicato come acqua passata, e invece le nuove storie Instagram della Blasi confermano come il loro sia un grande amore, per quanto ancora nelle prime fasi.

Ilary Blasi: non c’è crisi con Bastian

Ilary Blasi è molto attenta nell’uso che fa dei suoi social e dello spazio che occupa da tempo in televisione. Particolarmente abile nel lanciare messaggi, come le frecciatine a Francesco Totti dallo studio de L’Isola dei Famosi.

In questo caso, dopo aver subito a lungo le dicerie gossip in merito alla rottura tra lei e Bastian Muller, ha deciso di far parlare i fatti, le foto e i video. Nessuna storia sfogo contro giornali o altro. Semplice verità quotidiana contrapposta alle voci in circolo da tempo.

Attualmente in vacanza, così come un po’ tutti, è passata dalla Costa Smeralda alla montagna. È precisamente a Cortina D’Ampezzo e non ha deciso di rilassarsi da sola. Al suo fianco c’è proprio il nuovo compagno Bastian Muller.

Basterebbe il solo video di loro due in bicicletta, mano nella mano, a smentire tutti i rumor che rimbalzano da un sito all’altro. Per evitare dubbi e sospetti, lo ha anche taggato, dal momento che la prospettiva del video è quella di lui, che non si vede in volto. Va da sé che qualcuno si sarà chiesto se fosse davvero lui in bici, o se magari si trattasse di un giochetto social. Ilary ha fugato anche questo dubbio.

Amore a Cortina

Se è vero che “amore a Cortina” sembra il titolo di un film di Neri Parenti, è il perfetto riassunto del momento magico che Ilary Blasi sta vivendo con Bastian Muller. I due sono più uniti che mai e la conduttrice sta riuscendo nella non semplice impresa di tutelarlo.

Se la sua precedente relazione era estremamente esposta, questa è più sua e, per quanto possibile, privata. Ci sarà tempo per farlo conoscere al pubblico, cosa inevitabile prima o poi, ma ora si godono questo spaccato di vita vera e non televisiva.

Come detto, Ilary è molto abile nella gestione dei social e, immaginando i potenziali dubbi di fan e giornalisti, ha subito aggiornato le proprie storie Instagram. Eccolo spuntare finalmente il bel Bastian, che passa dal mostrare unicamente braccio e mano, ben stretta alla sua compagna, ad apparire totalmente, mentre tiene sulle spalle una divertita e innamorata Ilary Blasi. I due sono particolarmente teneri e, non è passato inosservato, lei ha posto il suo tag in bella mostra in ogni scatto e video. Se non è un messaggio questo.