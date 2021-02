Kate Middleton preoccupata, sventato attentato al figlio George

editato in: da

Kate Middleton, il segreto delle borse che dovremmo copiare

Giorni di preoccupazione per Kate Middleton dopo che i servizi segreti britannici sono riusciti a sventare un attacco terroristico al figlio George. I terroristi, secondo quanto riporta The Indipendent, avevano pianificato di avvelenare il gelato del principino per ucciderlo. Un piano folle e crudele che fortunatamente non sono riusciti a mettere in atto grazie all’intervento di un agente infiltrato che avrebbe informato le autorità in tempo.

Il piano, raccontato da un uomo che ora si trova in prigione, prevedeva di avvelenare i gelati venduti in un negozio vicini Kensington Palace in cui spesso vengono acquistati dolciumi per la famiglia reale. “Andranno a comprare dei gelati e molto probabilmente anche il figlio lo mangerà”, sono le parole del terrorista che emergono dalle registrazioni.

Per fortuna l’attentato è stato sventato, ma la paura resta. D’altronde non è la prima volta che la Royal Family finisce nel mirino dei terroristi. In particolare il piccolo George, erede al trono dopo nonno Carlo e papà William. Già qualche tempo fa era stato sventato un piano per rapire il piccolo all’uscita da scuola. “Arriverà il momento in cui George saprà – aveva raccontato William in una intervista alla BBC – ma per ora la nostra priorità è crescerlo in un ambiente sicuro e stabile, e fargli sapere quanto amore può provare un padre come me”. Kate Middleton infatti ha sempre cercato di regalare ai suoi figli una “infanzia normale”, rendendosi però conto dei pericoli a cui sono esposti a causa del ruolo che ricoprono.

Negli ultimi mesi, con l’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona, Kate e William hanno assunto un ruolo molto importante all’interno della famiglia reale. La Regina ha riposto grande fiducia nel lavoro del nipote e della moglie che hanno lavorato senza sosta per rassicurare i sudditi inglesi e sostituire la Sovrana, isolata a causa del Coronavirus.

Dopo la scelta di The Queen di privare i Sussex di alcuni titoli importanti, è molto probabile che i duchi di Cambridge assumeranno una posizione ancora più centrale all’interno della Royal Family. I titoli tolti a Meghan e Harry infatti verranno distribuiti – come annunciato da un comunicato di Buckingham Palace – agli altri membri della famiglia.