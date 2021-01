Kate, i piani per George e Charlotte: un anno al servizio della Corona

editato in: da

Kate Middleton e William a teatro: i figli rubano la scena

Kate Middleton e William sono, senza dubbio, estremamente amati dal popolo inglese e, nel mondo, hanno numerosi ammiratori. Un caloroso affetto che coinvolge anche i loro figli George, Charlotte e Louis. Ed è probabilmente proprio per questo motivo che i Duchi di Cambridge hanno deciso di coinvolgerli negli impegni e negli eventi istituzionali.

William e Kate, infatti, hanno deciso di insegnare fin da subito ai loro figli cosa comporta essere membri della Famiglia Reale. E, pertanto, stando a quanto rivelato dalla rivista ‘Us Weekly’ George, terzo in linea di successione al Trono britannico, e Charlotte, vivace secondogenita della coppia, avranno già una loro agenda con alcuni impegni a cui dovranno partecipare formalmente. Sarà, invece, esonerato Louis, ancora troppo piccolo per poter prendere parte attivamente agli eventi senza intralciare conversazioni e celebrazioni.

Ovviamente, essendo ancora due bambini, i due saranno costantemente accompagnati dai loro genitori. La priorità, inoltre, resterà l’istruzione di George e Charlotte. I due Principi continueranno, ovviamente, a frequentare la scuola e ad impegnarsi nei compiti e nelle attività curriculari. Parallelamente, però, dovranno compiere il loro dovere e, mentre i loro coetanei potranno godersi qualche ora libera in più, loro si attiveranno per fornire supporto alla Corona.

Una decisione che William e Kate hanno maturato soprattutto nell’ultimo anno. In alcune occasioni, infatti, hanno portato con loro George e Charlotte, ammirando la naturalezza e la semplicità con cui i due bambini si sono rapportati con le altre persone. Per metterli ulteriormente alla prova, sempre sotto la loro stretta sorveglianza, hanno così programmato, per il 2021, un maggior numero di impegni istituzionali a cui parteciperanno tutti insieme.

Una scelta approvata non solo dalla Famiglia Reale, ma anche dai sostenitori della Corona e dei Cambridge. Già in passato, d’altronde, George, Charlotte e Louis hanno rubato la scena a Kate e William. Sono proprio i tre bambini, infatti, ad aver attirato l’attenzione a Natale, posando per la bellissima cartolina di auguri e sorridendo ai fotografi senza mostrare fastidio o insofferenza.

George e Charlotte riusciranno a sopportare la pressione a cui saranno sottoposti in quanto membri della Famiglia Reale o chiederanno a Kate e William di poter restare ancora un po’ lontani dagli impegni istituzionali?