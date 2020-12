Kate Middleton, la cartolina di Natale 2020: Louis ruba la scena a tutti

editato in: da

Kate Middleton, Sofia di Svezia e le altre: le cartoline di Natale 2020 dei Reali

Finalmente Kate Middleton e William hanno condiviso ufficialmente la loro cartolina di Natale 2020 dopo che un fan l’aveva pubblicata in anticipo sui social, rovinando così l’effetto sorpresa. Comunque la foto per Natale 2020 è tenerissima e ha un protagonista indiscusso, il Principino Louis, il più piccolo dei figli dei Duchi di Cambridge, che ruba la scena a tutti e diventa la vera superstar della famiglia.

È dura per il George, 7 anni, che prima ha dovuto “combattere” con la sorella Charlotte e i suoi modi da perfetta Principessina che imitava alla perfezione la bisnonna, la Regina Elisabetta, e ora deve vedersela col fratellino Louis (2 anni), per altro sempre più simile a lui, che sta dimostrando di avere un bel caratterino vivace. E così nella foto di Natale il futuro Re d’Inghilterra non è più al centro dell’attenzione e a dir la verità nemmeno dello scatto.

L’immagine, condivisa sul profilo Twitter di William e Kate (invidiata da tutte per i suoi cappotti), è stata realizzata dal fotografo Matt Porteous nella casa di campagna della coppia, ad Anmer Hall nel Norfolk. Nella foto i Duchi di Cambridge posano coi tre figli davanti a una pila di ceppi di legno che dà senso del calore familiare. Tutti e cinque indossano jeans e caldi maglioni di lana, in perfetto spirito natalizio. Il più bello di tutti è quello di Charlotte con disegnati una casetta e una serie di decori invernali, firmato Ralph Laurent. I maschietti hanno golf più semplici e dai toni scuri. Quello di Kate è bordeaux, quello di William è blu, in sintonia coi suoi bambini.

Nella William e Kate sono seduti al centro. Tra di loro in piedi c’è Louis, sorretto con una mano dalla mamma. Il Principino è spassosissimo e fa un sorriso gigante mettendo in mostra tutti i dentini. Charlotte è seduta in braccio a Kate ed è veramente tenera, mentre George è accanto a papà William, in piedi.

Il messaggio che accompagna la foto su Twitter recita: “Il Duca e la Duchessa sono lieti di condividere una nuova immagine della loro famiglia, che compare sul loro biglietto di Natale quest’anno”.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, Kate è la vera spina dorsale della famiglia. E il braccio intorno alla vita della figlia suggerisce un gesto di inclusione e protezione. Mentre il sorriso di George indica la sua timidezza e il legame speciale con suo padre William.

La cartolina di Natale per il 2020 è sicuramente più d’atmosfera rispetto a quella dello scorso anno, quando era stato utilizzata un’immagine scattata in estate.

Anche Carlo e Camilla hanno condiviso il loro biglietto di Natale, anche anche loro hanno scelto uno stile informale e un look casual.

Le cartoline di Natale della Famiglia Reale inglese vanno ad aggiungersi a quelle di Letizia e Felipe di Spagna, di Sofia e Carlo Filippo di Svezia e di Rania di Giordania. Si attende, se la faranno, quella di Harry e Meghan Markle.