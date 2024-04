Il tumore di Kate Middleton ha avuto un grande impatto sui figli, come mostrano le foto di George allo stadio. "È cresciuto"

Il cancro di Kate Middleton ha avuto un enorme impatto sulla sua famiglia e in particolare sui figli. Lo dimostrano le nuove foto di George allo stadio con William. “È cresciuto e la malattia della mamma lo ha cambiato“.

Kate Middleton, l’impatto del cancro su George

William e George si sono concessi un’uscita padre figlio per andare a vedere la partita dell’Aston Villa, la loro squadra del cuore, giovedì 11 aprile. È la prima volta che uno dei figli dei Principi del Galles si mostra in pubblico da quando il Palazzo ha annunciato l’intervento all’addome di Kate Middleton e da quando lei ha rivelato con un video toccante di avere un tumore, raccontando delle enormi difficoltà nel dover spiegare ai suoi bambini la malattia.

George è indubbiamente cresciuto. Il prossimo luglio compirà 11 anni e ormai è un ragazzino. Ma è pur sempre piccolo per affrontare il cancro della madre.

Le prime immagini di George emozionano

Perciò, queste immagini allo stadio sono particolarmente significative ed emozionano davvero, soprattutto in considerazione del fatto che William e Kate hanno fatto di tutto per proteggere lui e i suoi fratelli da inutili esposizioni mediatiche. Ma George è pur sempre il futuro Re di Gran Bretagna e quindi non poteva restare nascosto per sempre.

Ma i suoi genitori, insieme al loro staff, hanno studiato il modo migliore per farlo tornare sulla scena pubblica ma con un evento che poteva essere piacevole anche per lui, accompagnato per altro da suo padre. L’opportunità si è creata con la partita dell’Europa Conference League tra l’Aston Villa e il Lille.

George, che indossava la sciarpa bordeaux della sua squadra, sembrava sereno mentre si godeva il match e applaudiva alle prodezze sul campo, molto orgoglioso di essere allo stadio con suo padre e di fare qualcosa da solo con lui, senza avere attorno Charlotte e Louis.

Fonte: Getty Images

George allo stadio, l’analisi dell’esperta del linguaggio del corpo

Anche se è apparso tranquillo e divertito dalla partita che forse gli ha regalato un momenti spensieratezza, l’esperta del linguaggio del corpo, Judi James, ha notato come il Principino sia visibilmente cresciuto e anche maturato, in questo determinante è stato il dover affrontare la malattia di sua madre Kate Middleton che forse tornerà in estate.

Ma in questa uscita padre e figlio è “la normalità” che emerge. Qui non ci sono due futuri Re ma solo un papà con il suo primogenito che si divertono insieme allo stadio.

James ha sottolineato che il legame tra William e George è sempre più forte. “George si rispecchia sempre più nel padre” del quale imita le stesse espressioni e gli stessi gesti. “William si china verso George per discutere della partita come se fosse un amico. George sta crescendo e sta diventato una persona con cui condividere esperienze”. L’esperta ha poi ribadito che “il loro linguaggio del corpo è rassicurante”.

Come dire quindi che George è sereno malgrado il tumore della madre e questo grazie al modo in cui William e Kate hanno affrontato la malattia coi loro figli. Anche se indubbiamente il Principino ha accusato il colpo e un’ombra di preoccupazione attraversa ogni tanto il suo volto, come mostrano chiaramente alcune foto scattate durante la partita.