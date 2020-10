Kate Middleton, i figli le rubano la scena in video. E Charlotte è identica a lei

editato in: da

I tre figli di Kate Middleton e William, George, Charlotte e Louis, hanno partecipato al quiz televisivo di Sir David Attenborough, diventando i veri protagonisti della scena. Ormai per mamma e papà c’è solo un ruolo di comparse.

I tre royal baby sono diventati grandi. George, 7 anni, è un ometto. E suo fratello Louis, nato nel 2018, crescendo gli assomiglia sempre più. Ma ad impressionare è la Principessina Charlotte, classe 2015, che è identica a mamma Kate Middleton da piccola. Mentre si vocifera di una possibile quarta gravidanza della Duchessa.

I figli di Kate e William hanno così parlato per la prima volta in pubblico e sono stati bravissimi, per niente intimoriti dalle telecamere. Di fatto, si tratta del loro primo vero impegno pubblico per conto della Corona. Ciascuno di loro ha rivolto una domanda a Sir David Attenborough per sensibilizzare l’opinione pubblica a preservare il nostro pianeta. George gli ha chiesto quale, secondo lui, sarà il primo animale ad estinguersi. E il regista ha risposto che spera non accada ciò. Charlotte invece confessa che le piacciono i ragni, mentre Louis ha intenerito tutti nel chiedere quale fosse il suo animale preferito.

Per il video, l’erede al trono indossava una polo rossa, mentre suo fratello minore un pullover bianco a righe orizzontali. La più elegante naturalmente è la principessina Charlotte con uno scamiciato blu indossato sopra una t-shirt azzurra.

I tre fratelli hanno preso parte al progetto di Attenborough, sostenuto dai Duchi di Cambridge, in difesa del pianeta, A Planet For Us All. Naturalmente, tra i protagonisti ci sono anche William e Kate, oltre ai loro figli. Ma i Royal Baby questa volta hanno attirato l’attenzione su di loro, più di mamma e papà. Anche perché nel documentario ci sono vari filmati che li riguardano, anche di qualche tempo fa. E il pubblico ha adorato sentire la voce del futuro Re d’Inghilterra cambiare negli anni.

A proposito di George, William ha confessato che suo figlio maggiore è come “un animale in gabbia” quando è costretto a stare in casa. Lui adora stare nella natura e questo lo ha ereditato da mamma Kate che recentemente è stata nominata dalla Regina capo degli scout, un incarico che la gratifica molto, avendo fatto parte dell’associazione quando era piccola.

Lady Middleton, William e figli sono grandi amanti della natura e delle attività all’aria aperta e già qualche giorno fa hanno posato per alcuni scatti ufficiali insieme a Sir David Attenborough, per promuovere il documentario del regista. In quel caso, Kate ha brillato con uno splendido abito in denim.