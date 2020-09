Kate Middleton, il significato segreto dell’abito blu da 1.350 euro

editato in: da

Kate Middleton, William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, hanno incontrato Sir David Attenborough nei giardini di Kensington Palace e per l’occasione tutti hanno indossato qualcosa di blu, a cominciare dalla Duchessa di Cambridge con l’abito in denim da 1.350 euro.

Kate infatti si è presentata all’appuntamento con un ampio abito in jeans, firmato Gabriela Hearst, uno dei marchi preferiti da Meghan Markle che per altro adora i look total denim e ne ha sfoggiato uno recentemente a Los Angeles per piantare fiori e mughetti con un gruppo di piccoli studenti. Ora, come è stato notato, non solo Lady Middleton ma ogni membro della sua famiglia e David Attenborough hanno indossato almeno un capo dal colore blu, ciascuno con una tonalità diversa. La scelta cromatica non è casuale e la motivazione non dipende solo dalla resa in foto della sfumatura cromatica. Ma procediamo con ordine.

I Duchi di Cambridge e pargoli si sono trovati con Sir David Attenborough per guardare assieme il nuovo documentario sull’ambiente, girato dal famoso regista, A Life On Our Planet, nel parco del Palazzo. Sir David indossava una giacca in lino blu, la Principessina Charlotte delle ballerine blu e un abitino in blu ardesia di Zara che costa circa 32 euro, già indossato dalla piccola lo scorso maggio, George e Louis invece portavano rispettivamente pantaloni lunghi e corti, ovviamente blu come le calze e le scarpe. Stesso abbigliamento per papà William che ha spezzato la monotonia del colore con una giacca grisaglia.

George è stato il più fortunato dei tre Royal Baby perché ha ricevuto in omaggio dal famoso regista un dente di squalo gigante che continuava a guardare felice e stupito. Un dono particolare che Attenborough ha voluto fare al suo fan speciale, nonché futuro Re d’Inghilterra.

Dunque, l’ospite e la famiglia di Kate era perfettamente coordinata al suo abbigliamento, tanto informale quanto ultra chic. L’abito di Gabriela Hearst, realizzato in cotone al 100%, è stato confezionato in Italia e la Duchessa l’ha abbinato a delle classiche décolletée, firmate Rupert Sanderson, ovviamente blu navy, da 524 euro circa.

Come abbiamo detto, la scelta del blu come colore dominante dell’evento, non è casuale, anzi nasconde un significato segreto. Non solo è un colore regale, ma simboleggia lo spazio e l’ambiente, è il colore del mare e del cielo, è un colore di grande profondità che infonde calma e spegne le passioni, è associato alla verità e alla potenza creatrice di Dio, dunque alla natura. E nel contempo rimanda appunto al potere del Re.