Perché è famoso Erasmo Genzini di Che Dio ci aiuti 6

La sesta stagione della fortunata e famosa fiction Che Dio ci aiuti è iniziata da poco e il volto tenebroso del nuovo membro del cast si è già fatto notare. Stiamo parlando dell’attore Erasmo Genzini, che nella fiction interpreta il giovane Erasmo Ferri, abbandonato dalla madre quando era ancora in fasce e che approda al convento di Assisi proprio alla ricerca della donna che lo ha messo al mondo. Già dalle prime scene è chiaro che Erasmo nasconde un forte legame con Suor Angela, alla quale racconta la sua storia personale, mostrandole quell’indizio misterioso che lo aveva condotto proprio al convento.

Ma cosa sappiamo di Erasmo Genzini? Il giovane attore è nato il 18 febbraio 1991 a Gragnano, comune in provincia di Napoli. Del segno dell’Acquario, da piccolo era molto timido e non riusciva ad aprirsi con gli altri. Proprio per questo motivo i genitori hanno deciso di iscriverlo alla scuola di recitazione di Castellammare di Stabia alla giovane età di 8 anni: a distanza di tempo, è stato proprio Erasmo ad ammettere come quest’esperienza gli abbia cambiato la vita, permettendogli di rompere quella patina di timidezza e di intraprendere una fortunata carriera come attore. La sua prima apparizione sul piccolo schermo avviene nel 2013, quando il giovane partecipa a serie televisive molto famose e amate dal pubblico come La Squadra e Un Posto al Sole. Prende parte anche alla fiction Sotto copertura – La cattura di Zagaria, interpretando il coraggioso e passionale Nicola, personaggio in cui Erasmo si rivede molto, come lui stessa ha ammesso. Con la partecipazione alla seconda stagione de L’Isola di Pietro ottiene un ruolo di spicco al fianco di Gianni Morandi e viene riconosciuto dal grande pubblico. Una carriera tutta in ascesa, fino ad arrivare alla nota fiction Che Dio ci aiuti 6, in cui lavora al fianco di attori famosissimi come Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Oltre a essere un bravissimo attore, Erasmo gestisce coi genitori un negozio e una linea di moda mare che viene prodotta proprio dalla sua famiglia. Dal suo profilo Instagram sembra che ormai abiti a Roma e che sia fidanzatissimo: sono molti gli scatti che lo vedono abbracciato alla modella Federica Esposito, alla quale è legato da una dolcissima storia d’amore.