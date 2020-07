Un posto al sole, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti genitori: è nata Viola Belle

editato in: da

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sono diventati genitori: ad annunciarlo il neo papà su Instagram, che ha pubblicato la prima foto della sua bambina Viola Belle.

L’attore di Un Posto al Sole, al settimo cielo, ha accompagnato lo scatto della manina della sua piccola con le parole “Ecco la bella notizia che vi avevo promesso: con immensa gioia e felicità io e Samanta Piccinetti vi presentiamo la nostra piccola Viola Belle. Ha già 4 giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi! Inutile dire che siamo già innamorati pazzi di lei”.

Michelangelo e Samanta, conosciuti dal pubblico come Filippo e Arianna, oltre che a lavorare insieme sul set di una delle serie più longeve in Italia, sono anche una coppia nella vita.

I due infatti sono convolati a nozze nel 2017 in Toscana, dopo una lunga relazione iniziata nel 2007. Galeotto fu il set di Posillipo: il loro amore è nato tra i copioni e le macchine da presa della soap opera italiana.

La cerimonia si è svolta in una tenuta in campagna in provincia di Siena, nella cittadina natale della Piccinetti, alla quale hanno partecipato alcuni colleghi di Un Posto al Sole: tra gli invitati Marina Giulia Cavalli, Marina Tagliaferri, Serena Rossi, Davide Devenuto, Valentina Pace e alcuni truccatori, oltre ai parenti e gli amici più cari. La coppia ai tempi era stata accompagnata all’altare dalla piccola Sole Caterina, la loro prima figlia, che oggi ha 4 anni.

Dopo voci sempre più insistenti, Michelangelo e Samanta avevano annunciato la seconda gravidanza a Vieni da Me, ospiti di Caterina Balivo.

“Siamo nel sesto mese e aspettiamo un’altra femmina”, avevano confermato felicissimi lo scorso marzo. Durante l’intervista Michelangelo Tommaso aveva detto: “Siamo sempre stati molto riservati, per molto tempo non abbiamo parlato neanche della nostra storia, ci siamo voluti proteggere, anche per vedere se come coppia potevamo funzionare”.

Sempre nel salotto della Balivo, l’attore aveva rivelato: “Ho incontrato Samanta in un periodo in cui non cercavo l’amore. Nel 2007 ho avuto una profonda crisi personale, non mi sentivo all’altezza, mi sentivo a disagio con me stesso e ho dovuto fare i conti con i miei lati complicati. Ho avuto anche attacchi di panico e di ansia molto forti”.

Adesso la coppia è pronta per iniziare questa nuova avventura in quattro: Michelangelo aveva sempre sognato una famiglia numerosa e dopo l’incontro con la sua Samanta il suo desiderio si sta finalmente realizzando.