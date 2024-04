Fonte: IPA Giada Desideri

L’effetto nostalgia è servito. Un posto al sole sta puntando moltissimo sul ritorno dei personaggi storici e tra questi c’è anche Claudia Costa, che rientra a far parte del cast dopo oltre 20 anni dal suo addio. L’attrice, che in questi anni si è dedicata principalmente alla famiglia, ha una lunga e prestigiosa carriera alle spalle oltre a essere la moglie di un artista amatissimo: l’attore e doppiatore Luca Ward. Dei suoi progetti dopo il 2010 si sa pochissimo, perché ha preferito dedicarsi completamente alla famiglia e alla figlia Luna, alla quale è stata diagnosticata una rara malattia genetica.

Cosa fa oggi Giada Desideri

La carriera di Giada Desideri, nata a Roma il 15 gennaio 1973, inizia prestissimo grazie all’intuizione del fotografo Douglas Hopkins della Ford Models di New York. Questi scatti, così particolari, vengono notati da Luigi Comencini che la sceglie per il ruolo di Crisolinda in Un ragazzo di Calabria. Nei titoli di testa, compare con il nome di Giada Faggioli. Nel 1990 inizia gli studi di recitazione a Los Angeles e nel frattempo recita nella commedia teatrale scritta da Valeria Moretti e curata da Lucia Poli. Arriva anche il debutto in televisione nella seconda serie de I ragazzi del muretto.

La sua carriera decolla ma nel 1994 torna a Los Angeles per studiare al Lee Strasberg Theatre Institute per due anni. È nell’agosto del 1996 che entra a far parte della soap di Rai3 Un posto al sole, fin dalla prima puntata, in cui interpreta il ruolo di Claudia Costa. Qui rimane fino al 2002, anno dell’addio definitivo. Recita poi in moltissime fiction tra cui Non lasciamoci più, Dio vede e provvede, Una donna per amico 2 e Don Matteo 3. Viene anche nominata al Telegrolle per il ruolo ricoperto in A casa di Anna, in cui ricopre il ruolo della figlia di Anna al fianco di Virna Lisi. Prende parte alle prime due serie di Gente di mare – nel 2005 e nel 2007 – Un caso d’amore nel 1996, L’anno mille nel 2008 e Animanera nel 2008. Nel 2024, torna a far parte del cast di Un posto al sole nel ruolo di Claudia Costa, conosciuta come una ragazza superficiale che si finge ricca per nascondere le sue utili origini.

Perché aveva smesso di recitare

Il suo percorso si interrompe bruscamente nel 2010 quando a sua figlia Luna, avuta dal marito Luca Ward, è stata diagnosticata la malattia di Marfan. Giada Desideri aveva così deciso di smettere di lavorare per occuparsi di lei e per sostenere la famiglia, della quale è un grande punto di riferimento. Di questa scelta aveva parlato proprio suo marito, che ha sposato nel 2013 con una cerimonia doppia in Campidoglio e a Fregene: “Io non volevo e le ho detto: ‘No, sei una donna bellissima, un’attrice meravigliosa, reciti in cinque lingue: perché?’. Lei ha risposto: ‘Perché si fa così altrimenti non ne usciamo, i nostri figli devono avere almeno il controllo di uno dei due. Vai tu a lavorare, ci penso io’”, aveva raccontato.

Ora, il ritorno sulle scene con uno dei suoi personaggi storici che ha anticipato sui suoi canali social con un messaggio inequivocabile in cui ha parlato di nuovi progetti. La storia è ancora quella di Claudia Costa e, probabilmente, la sua sarà una presenza stanziale. Di certo decisivo per le sue sorti e per quelle del suo grande amore Alberto. Incerta, invece la data della prima puntata in cui la vedremo ma una cosa è certa: è davvero pronta a tutto.