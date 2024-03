Chi è Marina Tagliaferri, la mitica Giulia Poggi di Un posto al sole

Fonte: IPA Marina Tagliaferri

Marina Tagliaferri è un’attrice poliedrica nota ai più per il ruolo di Giulia Poggi nella longeva soap opera Un posto al sole. Una lunga carriera divisa tra televisione, teatro e doppiaggio e una vita privata vissuta nel massimo riserbo.

La carriera di Marina Tagliaferri

Classe 1953, Marina Tagliaferri è nata e cresciuta a Roma, dove vive ancora oggi. Ha iniziato a recitare da bambina: “La mia passione per il teatro nasce a 7 anni. Andavo a scuola dalle suore. Loro avevano un piccolo teatro. Scoprii la meravigliosa sensazione del palcoscenico, anche se piccolo e non l’ho più dimenticata. Non posso dire che la mia famiglia mi abbia ostacolato. Diciamo che è stata a guardare. Poi, naturalmente ne è stata fiera”.

Parallelamente alla recitazione, da piccola Marina ha studiato pure musica: “Nella mia famiglia dalla parte delle donne abbiamo tutte studiato il pianoforte. Io ho continuato a farlo anche se non sono bravissima. È un oggetto a cui sono molto legata. Non potrei privarmene”. La Tagliaferri si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Nei primi anni della sua carriera ha lavorato prevalentemente a teatro. Ha collaborato, tra gli altri, con Giorgio Albertazzi, Paola Gassman, Ugo Pagliai ed Enrico Maria Salerno.

A fine anni Settanta, Marina Tagliaferri ha iniziato a lavorare in tv e al cinema (non mettendo mai da parte il palcoscenico). Senza dimenticare il doppiaggio: ha prestato la voce, solo per citare alcuni grandi nomi di Hollywood, a Meryl Streep, Whoopi Goldberg, Goldie Hawn, Patti Smith, Jane Seymour. È diventata popolare al grande pubblico grazie al ruolo di Giulia Poggi in Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai3. Ruolo che ricopre dal 1996: quello della Poggi è uno dei personaggi storici della serie.

“Non sapevo che ci fosse in preparazione Un posto al sole. Avevo mandato alcune scene dai Ragazzi del muretto per un provino per un’altra produzione. Il produttore australiano di UPAS vide per caso quelle scene e volle convocarmi. Il resto è storia”, ha ammesso per poi aggiungere: “Ci siamo trovate bene insieme. Giulia mi ha dato una parte della vita che non avevo e viceversa”. Nel 2014 la Tagliaferri è stata insignita del premio Donna dell’anno dall’Associazione Italiana Culturale di New York.

La vita privata di Marina Tagliaferri e la storia con Massimo Ghini

Marina Tagliaferri non è sposata e non ha figli. Sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata. Sui suoi account social l’attrice condivide solo ed esclusivamente post inerenti il lavoro. Secondo un gossip, però, Marina avrebbe avuto all’età di 17 anni un flirt con Massimo Ghini, che ha iniziato a recitare proprio nella compagnia di cui faceva parte Marina. Pare che i due siano ancora oggi grandi amici.

Marina Tagliaferri ama molto la natura e ha un legame speciale con la sua cagnolina di nome Bricca. Ha anche tanti nipoti a cui vuole un gran bene e proprio per non allontanarsi troppo dai suoi affetti l’attrice ha preferito non traslocare mai a Napoli per girare le scene quotidiane di Un posto al sole. La Tagliaferri ha scelto la vita da pendolare restando a vivere nella Capitale.