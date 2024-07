Alessia Marcuzzi, quanto è alta. Il segreto dei suoi look

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 look che hanno fatto la storia (tra mini dress e super scollature)

Alessia Marcuzzi è uno dei volti femminili più amati della tv italiana: apprezzata in egual modo dagli uomini e dalle donne, la conduttrice negli anni ha saputo fare della sua altezza il suo punto di forza. E ha saputo valorizzare anche i suoi difetti – come le gambe lunghe ma un po’ storte – senza rinunciare alla femminilità.

Quanto è alta Alessia Marcuzzi

Classe 1972, Alessia Marcuzzi è alta 178 cm, con un peso di circa 65 chili. La sua fisicità asciutta e tonica è sempre stata il suo punto di forza, che ha cercato di mantenere negli anni con allenamenti specifici e uno stile di vita sano.

La sua gavetta è iniziata nel 1991 col programma Attenti al dettaglio su Telemontecarlo, poi è proseguita con la trasmissione sportiva Qui si gioca, senza dimenticare Amici mostri e Novantatré, con Umberto Smaila. Poi affianca Gigi Sabani nel programma Il gioco dell’oca e un anno dopo approda a Mediaset e da lì la sua carriera decolla.

Marcuzzi diventa infatti uno dei volti giovani della rete, conducendo Colpo di Fulmine e poco dopo anche il celebre Festivalbar, al fianco di diversi conduttori. Dal 1998 al 2000 è al timone del programma Mai dire gol e nel 2001 (fino al 2005, e poi nuovamente dal 2018 al 2021) prende il posto di Simona Ventura a Le Iene.

Fonte: Ansa

Dopo un’edizione di Scherzi a parte è al timone di uno dei programmi più forti della rete: il Grande Fratello, sostituendo Barbara D’Urso nel 2006 rimanendovi fino al 2015. Poi tocca a un’altra trasmissione cult, L’isola dei famosi, con le prime cinque edizioni targate Mediaset dopo essere andata in onda su Rai 2. Tra i progetti più recenti di Marcuzzi c’è Boomerissima, un game show trasmesso in prima serata su Rai 1 e che segna il suo addio dopo vent’anni a Mediaset.

Non solo tv: la passione per la moda e per il beauty

Oltre ai tanti programmi e ai film e le fiction per la tv, Alessia Marcuzzi è riuscita a coltivare anche altre passioni, quelle per la moda e il beauty. Prima ha aperto un blog di lifestyle, La Pinella, poi ha dato vita a una linea di borse e una di prodotti di bellezza.

La conduttrice non ha mai rinunciato a mostrarsi al naturale, e negli ultimi anni ha cercato di superare le sue insicurezze, puntando su quello che ha sempre considerato un difetto, ovvero le sue gambe lunghe e un po’ storte: “Anche un difetto può diventare un punto di forza, perché ci rende unici”.

Il segreto dei suoi look? Mettere superare le sue insicurezze e mettere in mostra ciò che è, senza curarsi le giudizio altrui. Per anni infatti ha portato i pantaloni, ma poi nel suo armadio ha fatto spazio ad abitini cortissimi, proprio per esaltare le sue gambe, quelle che ha sempre ritenuto un difetto.

“Farsi vedere come si è, senza maschere, aiuta anche ad acquisire consapevolezza, è una conquista nel rapporto con se stessi – ha dichiarato qualche tempi fa a Vanity Fair -. Quindi, il consiglio che do è: esaltate i vostri difetti per amarli. Anche se ho una bocca importante mi sono sempre messa il rossetto rosso, ho le gambe storte e non ho mai rinunciato alla minigonna”.