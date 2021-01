Chi è Simonetta Columbu, Ginevra in Che Dio ci aiuti 6

editato in: da

Simonetta Columbu è fra i protagonisti più amati di Che Dio ci aiuti 6 dove veste i panni di Ginevra. Classe 1993, è originaria di Cagliari ed è cresciuta circondata dalla passione per il cinema. Suo padre infatti è Giuseppe Columbu, celebre regista sardo, autore di Su Re e Arcipelaghi. Dopo aver completato gli studi al liceo classico, Simonetta ha deciso di trasferirsi a Londra dove ha seguito alcuni corsi di recitazione presso la famosa Callan School. In seguito si è trasferita a Roma per iniziare la sua carriera da attrice.

“La mia passione nasce da piccola, all’età di 10 anni decisi di intraprendere questa strada – ha svelato a Comingsoon -. Non sono stata influenzata da mio padre, o meglio mi ha influenzata ma non volontariamente. È avvenuto tutto in maniera molto spontanea e serena. Mi sono avvicinata al mondo della recitazione grazie a lui, ma non mi ha aiutata. Oggi sono una giovane donna con tanti sogni da realizzare.

La sua grande occasione è arrivata ne 2017 quando è stata scelta da Daniele Luchetti per vestire i panni di Radiosa nel film Io sono tempesta in cui ha recitato accanto a Elio Germano e Marco Giallini. Nello stesso anno, Simonetta ha recitato in Surbiles, docufilm realizzato da suo padre. Nel 2019 è stata scelta per entrare nel cast di Che dio ci aiuti, nei panni di Ginevra, giovane novizia.

Sportiva e sempre sorridente, Simonetta Columbu è molto attiva su Instagram, ma la sua vita sentimentale resta top secret. L’attrice ha svelato di aver creato un ottimo rapporto con gli altri attori di Che dio ci aiuti 6, da Pierpaolo Spollon a Diana Del Bufalo, sino a Elena Sofia Ricci. “In una relazione do tutto il cuore, sono sincera e non ho mai tradito: quando le relazioni iniziavano a vacillare, ho sempre lasciato – ha raccontato a Elle, parlando del suo privato -. Ora sono single: sebbene uno dei miei più grandi desideri sia mettere su famiglia, al momento non ho nessuno al mio fianco perché non ho incontrato un uomo che vada bene per me […] Credo che essere madre e moglie possa coesistere con la carriera da attrice. In fondo, se un uomo ti ama davvero, ti rispetta e ti lascia lavorare. Personalmente, però, il lavoro non viene prima di tutto”.