Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi torna a sorridere al matrimonio del figlio Andrea Rizzoli. Il suo primogenito si è infatti sposato il 2 maggio, in anticipo rispetto a quanto avevano preventivato, accompagnato dalla sua splendida mamma che è apparsa meravigliosa al fianco del ragazzo del quale è davvero orgogliosa. Alle nozze con Serena Meriggioli erano presenti parenti e amici, nonché suo fratello Paolo Ciavarro che ha postato alcune delle foto più belle della cerimonia.

Eleonora Giorgi al matrimonio del figlio Andrea Rizzoli

Un abito con disegni bianchi su sfondo blu, un paio di stivali comodi e l’immancabile caschetto platino che caratterizza gli anni recenti di Eleonora Giorgi: l’attrice ha accompagnato all’altare suo figlio, Andrea Rizzoli, che il 2 maggio ha sposato la sua fidanzata storica dopo la fine del suo matrimonio con Alice Bellagamba, già concorrente di Amici di Maria De Filippi nella sezione danza. La sua vita privata è però tenuta riservata, nonostante sua madre e suo fratello siano personaggi pubblici e molto amati.

“Il mio Andrea si è sposato”, ha scritto Paolo Ciavarro sul suo Instagram, condividendo anche una foto di sua madre sorridente a fianco dello sposo. Un momento di gioia, per lei, che viene dalla dura chemioterapia e da una delicata operazione per la rimozione del tumore al pancreas che ha scoperto solo pochi mesi fa. Il suo atteggiamento è di positività assoluta ed è stato così fin dal giorno della sua diagnosi. L’aveva raccontato per la prima volta a Pomeriggio Cinque, da Myrta Merlino, che aveva raccolto la sua testimonianza nei giorni più difficili per se stessa e per la sua salute.

Il racconto della malattia a Verissimo

Eleonora Giorgi aveva parlato della malattia a Verissimo, a cui aveva partecipato in presenza dei suoi figli. In particolare, Andrea Rizzoli aveva dichiarato: “Non è stato facile per Eleonora mostrare un volto sempre sorridente e positivo, nonostante da una parte avesse la consapevolezza di avere un male così grave e dall’altra anche la chemio che la impegnava fisicamente. Eppure è riuscita sempre a renderci questo periodo non dico sopportabile ma quasi bello, abbiamo vissuto momenti privati che altrimenti non sarebbero stati possibili”.

Il figlio primogenito è frutto del suo matrimonio, poi finito, con Angelo Rizzoli. Diversi anni dopo ha avuto un altro figlio, Paolo, nato dalla relazione con l’attore Massimo Ciavarro che è al suo fianco in questi mesi difficili, caratterizzati dalla malattia. I due ragazzi sono molto uniti e si vogliono un gran bene, come avevano dimostrato durante l’intervista a Silvia Toffanin insieme alla loro madre. Insieme, l’hanno sostenuta dopo l’operazione dando notizie costanti al pubblico sulle sue condizioni che sono migliorate rapidamente, tanto da essere riuscita rimettersi in piedi in breve tempo.

Ora il futuro è tutto da scrivere ma la sua battaglia continua e lei non si è mai tirata indietro: ha affrontato le cure con grande coraggio e determinazione, desiderosa di veder crescere il suo nipotino Gabriele che le regala una grande gioia, ma anche per stare al fianco dei suoi figli che – nonostante siano adulti – la considerano un grande punto di riferimento.