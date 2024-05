Fonte: ANSA Luigi Di Maio e Alessia D'Alessandro

Luigi Di Maio sta per diventare papà. Il ben noto politico, ex leader del Movimento 5 Stelle, si è allontanato da tempo dall’Italia e vive sereno con la sua compagna Alessia D’Alessandro. I due dovrebbero festeggiare il lieto arrivo a settembre.

Luigi Di Maio papà

Non senza polemiche, l’ex ministro degli Esteri del governo di Mario Draghi ha assunto l’incarico di Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico a giugno 2023. Svanito di fatto dai riflettori della politica nostrana, dopo aver ambito per un periodo anche al ruolo di premier, è ora pronto a diventare genitore.

A luglio compirà 38 anni e due mesi dopo darà il benvenuto al suo primogenito. Questi avrà doppia nazionalità, italo-tedesca. La sua compagna, Alessia D’Alessandro, ha infatti padre italiano e madre tedesca. Il piccolo nascerà proprio in Germania.

La storia d’amore

In passato Luigi Di Maio era stato fidanzato con Virginia Saba. Una storia durata quattro anni, raccontata nel dettaglio dalla diretta interessata al Corriere della Sera: “Un colpo di fulmine durante un pranzo elettorale in Sardegna. Lo guardavo, fra tanti che gli facevano domande e pensavo ‘questo ragazzo non si può godere la vista del mare’. Con lui ho capito che l’amore è dare. Essere felici quando procuri un sorriso”.

Luigi Di Maio non è però rimasto single a lungo dopo l’addio con Saba. I paparazzi avevano infatti beccato l’ex ministro degli Esteri al fianco dell’attuale compagna, Alessia D’Alessandro. La prima foto della coppia risale a marzo 2023. La coppia era al tempo a Venezia, pochi mesi dopo aver iniziato a frequentarsi.

I due si sarebbero conosciuti nel 2018, ma inizialmente il loro rapporto non era affatto così personale. Un primo faccia a faccia quando lei era candidata alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Salernitano. Usciti allo scoperto poco più di un anno fa, hanno ricevuto un gran numero di commenti d’apprezzamento sotto un post pubblicato da lei. Una foto di coppia affiancata dalla dicitura: “Innamoratevi”.

Chi è Alessia D’Alessandro

Nata ad Agropoli, Alessia D’Alessandro ha 33 anni e, come detto, è di origini italo-tedesche. Parla cinque lingue e per molti anni ha vissuto a Berlino. Non ha sempre fatto parte del mondo politico, anzi. Sappiamo che ha lavorato nel reparto contabilità di un’azienda, per poi spostarsi nel campo delle risorse umane e in quello del turismo.

L’avvenenza è evidente e ciò le ha permesso di muoversi con un certo successo anche nel mondo della moda. Guadagni utili per pagarsi gli studi, che comprendono l’Istituto di studi politici di Parigi e la Jacobs University di Brema.

A livello nazionale si è iniziato a parlare di lei dopo una gaffe di Luigi Di Maio, suo futuro compagno. Nel 2018 la presentò in maniera eccessiva durante la candidatura alle Politiche in Cilento. Nel corso della trasmissione Dimartedì arrivò a definirla “un’economista che lavora con la Cdu in Germania”. Rapido il chiarimento del partito di Angela Merkel: la D’Alessandro lavorava soltanto come assistente e non era operativa in alcun ambito rilevante sul fronte politico.