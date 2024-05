Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: Angelica scomparsa, lieto fine in diretta

Fonte: IPA Federica Sciarelli a Chi l'ha Visto?

Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? è tornata a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa ormai da 20 anni. Un tempo lunghissimo per chi ha seguito la vicenda sin dall’inizio, ma soprattutto per la mamma Piera Maggio che non si è mai arresa alla perdita di sua figlia. La puntata del 15 maggio 2024 ha dato spazio anche alla storia di Simone Casini, il 43enne morto nel luglio 2022 vittima di una truffa amorosa sul web: a parlare sono stati i genitori, ancora in cerca di risposte. Tra casi irrisolti e scomparse inspiegabili, a Chi l’ha visto? c’è stato anche un bel lieto fine: la 14enne Angelica Roberti, allontanatasi da casa ormai da 24 ore, si è fatta viva proprio durante la diretta a cui hanno preso parte i genitori, facendo ritorno a casa.

Angelica Roberti torna a casa durante la diretta

Prima di tornare sul caso di Denise Pipitone, la nuova puntata di Chi l’ha visto? si è aperta su un’altra scomparsa: quello della 14enne Angelica Roberti. L’adolescente si era allontanata dalla sua casa di Bellegra il giorno precedente, senza farvi più ritorno e mettendo in allarme la famiglia. Preoccupatissimi, il papà, la mamma e il fratello Filippo si sono collegati in diretta con la Sciarelli per lanciare un appello ad Angelica.

“Vorrei dire ad Angelica che se abbiamo avuto qualche incomprensione in passato non importa, siamo qui che ti aspettiamo e vogliamo che torni a casa. Risolveremo le cose insieme e non ti devi preoccupare di niente”, ha detto disperato il padre. “Tutto si risolve a casa, non è successo niente, fatti sentire e parliamo”, ha aggiunto la mamma mentre Filippo, il fratello maggiore, ha aggiunto: “Siamo preoccupatissimi da ieri, da quando non c’è più. È una situazione molto difficile perché non c’è stato alcun campanello d’allarme nei giorni scorsi. Non siamo arrabbiati, vorremmo solo che tornassi a casa, come ha detto prima papà. L’ho chiamata una valanga di volte”.

La preoccupazione, però, si è ben presto trasformata in gioia. In modo del tutto inatteso, la ragazza ha contattato la famiglia proprio durante la diretta di Chi l’ha visto?: “Angelica sta tornando a casa, ha appena scritto al papà e la mamma e il fratello hanno gridato di gioia”, ha annunciato la giornalista Veronica Briganti. Una storia a lieto fine, caso risolto: Angelica è tornata a casa e ha riabbracciato la sua famiglia.

Piera Maggio non si arrende alla scomparsa di Denise

Era già stata a Chi l’ha visto? nella puntata precedente, durante la quale aveva parlato del ritrovamento di alcune microspie in casa, ma è tanta la voglia di trovare una risposta. Piera Maggio non si è mai arresa alla scomparsa della figlia Denise Pipitone ma in vent’anni di segnalazioni, false piste e nuovi indizi non è ancora riuscita a ritrovarla. Federica Sciarelli e la redazione di Chi l’ha visto? non l’hanno mai abbandonata e ancora una volta le hanno concesso uno spazio.

Nel corso dell’intervista a Domenica In, lo scorso 12 maggio 2024, la mamma di Denise aveva parlato di una segnalazione che potrebbe riaccendere la speranza, sulla quale stanno facendo degli accertamenti. “Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati”, ha dichiarato ai microfoni della Sciarelli.

I genitori di Simone Casini, vittima di truffa amorosa

Ha fatto parlare parecchio anche il caso di Simone Casini, il camionista 43enne morto nell’estate 2022. Casini era stato vittima di una truffa amorosa online dopo aver conosciuto sui social Enrichetta, la donna che per quasi otto anni ha avanzato ingenti richieste di denaro (si parla di 70.000 euro) ingabbiandolo in una relazione sentimentale che, di fatto, non è mai esistita.

Chi l’ha visto? ha intervistato i genitori di Simone Casini, la mamma Daniela e il papà Ivano: “Noi abbiamo provato a dirlo a Simone ma lui non ci ascoltava – hanno spiegato -. (…) [Gli dicevamo, ndr] Ma se tu stai insieme a questa persona, come fai a non volerla conoscere?”. I tentativi di contatto con la donna a nulla sono valsi. Imperterrita ha mantenuto i rapporti con il camionista che, a detta dei genitori, si sentiva perseguitato: “Guardate che c’è qualcuno che mi spia, mi vedono anche quando torno a casa e salgo le scale”. “Nostro figlio si è suicidato o è ‘stato suicidato’?”, questa la domanda che ossessiona i coniugi Casini.